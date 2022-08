Non solo camminate per dimagrire in fretta 10 kg e anche la pancia

Prima che iniziasse l’estate, tra i tanti pensieri, c’era anche quello di dimagrire il più possibile per superare la tanto attesa prova costume. Ora, ad agosto, manca poco alla fine della bella stagione e forse la sfida più difficile non l’abbiamo superata. O forse sì.

Ma alla fine, cosa importa? Basta rilassarsi e divertirsi, in fin dei conti. D’altronde, in estate è difficile seguire un regime alimentare ipocalorico. Tra gelati, aperitivi e cene al ristorante, non riusciamo a resistere. E come biasimarci.

Tuttavia, è sempre possibile dimagrire con qualche sacrificio e costanza. Basta mangiare sano e bene e, soprattutto, fare attività fisica. Non solo fa bene a livello mentale e spirituale, visto che rilassa la mente e tramite essa scarichiamo lo stress accumulato, ma anche a livello salutare.

L’esercizio fisico permette di dimagrire, tonificare e consentirebbe anche di ridurre il colesterolo cattivo. Inoltre permetterebbe anche di accelerare il metabolismo, insieme ad un’alimentazione equilibrata. Ecco quali sono i segreti per dimagrire facilmente.

Snellire la figura divertendosi

Non solo camminate per dimagrire in fretta 10 kg, basterebbe seguire delle semplici ma essenziali accortezze. Abbiamo detto, in primis, che per snellire la figura abbiamo bisogno di mangiare sano e bilanciato. Per questo, rivolgiamoci ad un esperto, come un nutrizionista o un dietologo.

In secondo luogo, insieme alla dieta, non dobbiamo trascurare l’attività fisica. Oltre alla camminata a passo svelto minimo di mezz’ora, possiamo dimagrire semplicemente ballando. In questo modo non solo ci divertiremo, ma perderemo tanti chili.

Allenare tutto il corpo

Il ballo consente di muovere tutto il corpo, specialmente la pancia, le gambe, i glutei e le braccia. Proprio le parti del corpo che tenderebbero ad accumulare più grasso. Per esempio, per scolpire cosce e glutei basterebbero 3 minuti davanti allo specchio attraverso il twerking.

Per seguire un allenamento completo, solitamente di un’ora, c’è la zumba. Trattasi di una serie di balli caraibici in cui si suda davvero tanto, permettendo al fisico di perdere chili in eccesso. Se non si volesse seguire questo metodo, comunque, possiamo ricorrere ad un’altra soluzione.

Non solo camminate per dimagrire in fretta 10 kg e anche la pancia

Possiamo mettere una playlist con canzoni movimentate, tipo raggaeton, disco dance, le hit dell’estate e ballare come meglio crediamo. Basta muovere tutto il corpo. Specificamente per la pancia, invece, un ottimo tipo di ballo sarebbe la danza del ventre. Questa non solo consente di dimagrire la pancia, ma anche i fianchi.

Seguendo una dieta bilanciata e ballando ogni giorno per almeno un’ora o, comunque, minimo mezz’ora, potremmo perdere anche un chilo a settimana e nel giro di due mesi potremmo perdere anche 10 kg.

