L’assicurazione dell’automobile è una di quelle spese che pesa sui costi di mantenimento di un autoveicolo. Risulta innegabile che per molti la priorità sia risparmiare e si vada a caccia del preventivo più conveniente. Occorre, però, stare attenti non tanto alle proposte, quanto alle proprie esigenze.

C’è, infatti, il rischio che, pur di pagare meno l’assicurazione auto, si finisca per farsi guidare solo dal prezzo. A volte bisognerebbe ricordarsi che una polizza che costa di più potrebbe solo avere coperture più ampie e viceversa. Ma meglio fare un esempio che può chiarire il concetto.

Un esempio concreto

Può capitare, in una famiglia, che ci siano dei figli che hanno da poco preso la patente o che la prenderanno a breve. In molti casi potrebbero guidare la macchina del padre o della madre. In questi casi i genitori dovrebbero informarsi se, tra le clausole del proprio contratto assicurativo, ne è presente una che potrebbe di riflesso riguardare i conducenti giovani.

Alcuni contratti, per fornire un prezzo più conveniente, sono stipulati con una clausola che presuppone che a guidare il mezzo sia sempre un guidatore esperto. Non c’è nulla di anomalo, ma meglio capire a quale rischio si va incontro.

Pur di pagare meno l’assicurazione auto molti sottovalutano questa cosa che può portare a spiacevoli conseguenze

Ma cosa è una formula che prevede una guida esperta? Una condizione per la quale si prevede che a guidare un mezzo sia sempre un conducente che abbia un’età minima o un certo numero di anni da patentato. Queste soglie dipendono dalle compagnie o comunque dai contratti che si firmano.

Ipotizzando che un genitore dia la propria auto a suo figlio, che ha da poco preso la patente, si creano i presupposti di una possibile situazione spiacevole. Qualora, infatti, si verifichi un sinistro con colpa con un conducente non esperto alla guida, la compagnia risponderà comunque di eventuali danni provocati. In base, però, a quanto enunciato dagli accordi contrattuali, potrebbe rivalersi sul contraente. Potrebbe cioè chiedere successivamente di farsi carico della cifra liquidata o di una parte di essa.

Va detto che questi aspetti sono sempre riportati nelle condizioni contrattuali e chiunque, prima di firmare qualcosa, dovrebbe avere cura di informarsi sui dettagli di un accordo. Accade, però, che non sempre si tenga conto di questi particolari, anche perché potrebbe trattarsi di situazioni mutevoli.

Qualora dunque si abbiano figli neopatentati o vicini ad esserlo, potrebbe essere utile approfondire se il proprio contratto prevede o meno questa clausola.

Il consiglio

Anche qualora si vada a stipulare una nuova assicurazione e si dovesse ricevere un preventivo migliore, occorre sempre non farsi ammaliare dal prezzo, ma valutare nei particolari ciò che viene proposto. Un consiglio che vale in tanti campi e non solo quando si sceglie una polizza assicurativa. Anche perché l’assicurazione è una tutela anche per chi la stipula e non certo solo un motivo per evitare una multa.

