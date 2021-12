La cucina è una delle stanze più utilizzate della casa; c’è ovviamente chi ama cucinare più di altri, ma rimane comunque sempre indispensabile.

È importantissimo quindi che tutti gli strumenti e gli elettrodomestici che la compongono siano costantemente puliti ed igienizzati.

Si può anche spendere meno denaro per acquistare tanti prodotti specifici in negozio, perché tante soluzioni spesso sono a portata di mano e quasi a costo zero.

Molti non sanno per esempio che per pulire e sgrassare il forno basterebbe 1 solo ingrediente e 1 solo oggetto comune in cucina.

Non solo bicarbonato e limone, per igienizzare gli strofinacci della cucina bastano 3 rimedi naturali a costo praticamente zero

Sorprendentemente, anche solo l’acqua bollente sembrerebbe essere un ottimo alleato in casa ed un’ottima soluzione per disinfettare ed eliminare lo sporco.

Oltre ad igienizzare i nostri stracci, potrebbe aiutarci ad eliminare anche macchie di grasso che si sono accumulate.

Dovremo mettere sul fuoco una pentola colma d’acqua e, una volta bollente, dovremo versarla in una bacinella resistente alle temperature elevate.

Immergiamo al suo interno i nostri strofinacci per alcune ore e aggiungiamo, volendo, del detersivo.

Quando si sarà raffreddata, dovremo sciacquare gli strofinacci e appenderli sullo stendino, possibilmente all’aperto.

Anche l’aceto si rivela un prodotto straordinario per questo scopo e per altre problematiche domestiche, non solo per i suoi utilizzi culinari.

Questo prodotto, infatti, è molto utile per disinfettare anche i nostri strofinacci della cucina ed eliminare, allo stesso tempo, gli odori sgradevoli.

Cominceremo sempre preparando dell’acqua calda, dopodiché immergeremo gli strofinacci ed aggiungeremo dell’aceto, lasciando gli strofinacci all’interno per qualche ora.

Anche in questo caso, basterà risciacquare il tutto e far sì che si asciughino adeguatamente prima di riporli nell’armadio.

Ed infine, avremo gli strofinacci sempre profumati e igienizzati grazie a questo incredibile olio essenziale che spesso teniamo in casa per le sue incredibili proprietà.

Questo rimedio naturale, infatti, risulta molto efficace non solo per disinfettare gli strofinacci ma anche per eliminare gli acari all’interno.

Suggerimenti

In cucina sarebbe consigliato utilizzare strofinacci diversi a seconda dei diversi strumenti e superfici da pulire, in modo che non ci sia pericolo di contaminazioni.

Inoltre, una volta pulita una superficie con un determinato strofinaccio, sarebbe buona norma sciacquarlo subito per evitare il proliferare di germi.

Infine, per far sì che i nostri strofinacci siano perfettamente disinfettati, dovremmo assicurarci che l’acqua raggiunga i 60 gradi di temperatura.

Approfondimento

