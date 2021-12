Una vecchia regola sostiene che prevenire sarebbe meglio di curare. In alcune malattie dotate di conseguenze anche gravi, questo aspetto risulta particolarmente vero. La notizia positiva è che non tutti gli esami sono complessi. Un esempio su tutti ci viene fornito dal diabete di tipo 2. Alcuni indicatori e dati fisici, infatti, sarebbero in grado di fornire indicazioni fondamentali. Tra questi ci sono anche dati apparentemente banali. Ma che uniti insieme potrebbero fornire delle indicazioni molto chiare. La circonferenza all’altezza dell’ombelico, ad esempio, è un dato che possiamo facilmente misurare e che può essere di grande rilevanza.

Nello specifico, esiste un test che si può fare semplicemente. Vediamo quindi come si chiama e di cosa si tratta. Con questo semplice test di poche domande si potrebbe prevedere il pericolo di diabete di tipo 2 entro 10 anni.

Il test FINDRISC e le 8 semplici domande

La prova del FINDRISC è un metodo semplice proposto dall’OMS per valutare l’imminenza o la probabilità di sviluppare il Diabete 2. Questo test riportato anche dalla Fondazione Veronesi viene raccomandato dalla European Society of Cardiology e dalla European Association for the Study of Diabetes. Ci si potrebbe chiedere quali siano le ragioni per cui organismi così importanti raccomandano di rispondere alle domande di questo test.

Questa malattia infatti è detta Diabete dell’età adulta, ed è condizionata da fattori tanto genetici quanto comportamentali. La malattia compare, di norma, oltre i 35 anni ed è caratterizzata da un valore eccessivamente alto di glucosio nel sangue. A peggiorare il quadro c’è, inoltre, la circostanza che il soggetto già affetto da iperglicemia potrebbe non averne sintomi evidenti. L’alta incidenza rappresentata da questi fattori rende così possibile un metodo tanto immediato, ma sembrerebbe preciso, di valutazione.

Tra le varie domande rivolte, ci sono quelle sul numero di familiari che hanno avuto il diabete, sull’utilizzo di farmaci contro la pressione alta e via dicendo. Alle risposte fornite corrisponde un’indicazione sulla gravità del rischio da sottoporre all’attenzione del nostro medico. Si può dire che prendere consapevolezza della imminenza, o per lo meno dell’alta probabilità di sviluppare il diabete 2, potrebbe salvarci la vita.

L’alimentazione gioca un ruolo molto importante nella definizione del rischio nel test FINDRISC. Dovremmo prestare sempre massima attenzione ai prodotti che mangiamo. Ad esempio, c’è un alimento amatissimo dagli italiani che se assunto troppo potrebbe aumentare il rischio di infarti e ictus. Di conseguenza massima attenzione e occhio alla prevenzione.