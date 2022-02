Con l’arrivo della primavera forse possiamo lasciare campo aperto al nostro desiderio di viaggiare. E allora perché non concederci il piacere di gironzolare per le vie di una città sconosciuta? Oppure di conoscere tradizione e cultura e di apprezzare il fascino di luoghi in cui la storia e la modernità si affiancano?

Atene ha molto da offrire in questo senso e forse meriterebbe di essere visitata almeno una volta nella vita.

Inoltre la vita costa poco e i prezzi sono relativamente bassi, soprattutto in questo periodo

Non solo arte e mare cristallino, ma anche cibo gustoso e prezzi contenuti in questa città caotica e affascinante

Se decidiamo di andare in Grecia, non possiamo non andare anche solo per un giorno in una delle città più antiche al mondo, in cui tutto è nato. Anche la politica, così come la intendiamo modernamente. Atene è una città antica e moderna nello stesso tempo che è cresciuta rapidamente e sregolatamente. Bisogna visitarla senza troppi pregiudizi apprezzando le sue tante contraddizioni. A prima vista può non piacere per l’aspetto trasandato della parte moderna che si è sviluppata in modo irregolare e che circonda l’Acropoli. Eppure se ci immergiamo nel suo caos, piano piano ci conquisterà.

Quali luoghi visitare? Sicuramente l’Acropoli, la parte alta della città e la più antica, con il suo Partenone che ci guarda dall’alto da più di duemila anni. Anche chi non ama la storia e l’arte può salirvi per ammirare il panorama a 360 gradi e per trovarvi la temperatura ideale anche in piena estate. Sull’Acropoli infatti c’è sempre una leggera brezza che rende sopportabile anche il caldo atroce.

Si può passeggiare nel quartiere Plaka e fermarsi nelle piccole botteghe di artigianato e nei caffè. Oppure aggirarsi nei mercatini di piazza Monastiraki in cui si possono acquistare le cose più impensate, nuove e usate. Di notte invece è piacevole aggirarsi tra i caffè di piazza Syntagma, molto vivace e animata o andare in un locale dove si balla il sirtaki, una danza tipica.

I piatti della tradizione locale

E per spendere davvero poco si può approfittare dello street food tipico. Si possono mangiare i pita-souvlaki che sono degli spiedini di carne arrostita, di maiale o di agnello, da assaporare da soli o all’interno di un panino. Oppure gustare i pita-giros, focacce tipiche con ripieno di carne di agnello o di maiale.

Atene è una città che affascina e che ha infinite proposte, non solo arte e mare cristallino.