Molte persone soffrono di allergia agli acari della polvere. Si tratta di un problema davvero molto fastidioso perché praticamente dura tutto l’anno. Gli acari della polvere sono insetti microscopici che si nutrono dei residui della nostra pelle ed anche della forfora. Proprio per questo, si annidano soprattutto in camera da letto, compresi materassi, federe, cuscini e lenzuola. Ma si trovano anche su poltrone e divani. Inoltre, il loro habitat ideale è caratterizzato da temperature attorno ai 25 °C e con un elevato tasso di umidità. Praticamente le condizioni che trovano all’interno delle nostre abitazioni!

Quali problemi provocano gli acari della polvere

Nei soggetti allergici, gli acari della polvere potrebbero causare i classici sintomi da allergia:

naso che cola;

starnuti continui;

prurito a naso e gola;

congiuntivite.

Nei casi più gravi, si possono riscontrare anche asma e difficoltà respiratorie.

È quindi ben chiaro che il problema degli acari andrebbe risolto o, quanto meno, affrontato nel miglior modo possibile. Sconfiggere definitivamente gli acari della polvere è molto difficile. Bisognerebbe interpellare una ditta specializzata per far fare una vera e propria disinfestazione. Ovviamente si tratta di un intervento drastico e anche piuttosto costoso.

Per migliorare la situazione e rendere la vita degli allergici un po’ più semplice, possiamo però mettere in atto ogni giorno alcuni accorgimenti. Anzitutto, arieggiare le stanze, anche più volte al giorno. Ed ancora, lavare spesso lenzuola, federe e coperte ad almeno 60°C. Inoltre, utilizzare sempre il lavaggio ad acqua e non quello a secco perché non risolve il problema. Per un’ottima igienizzazione, dovremmo poi disinfettare i tessuti. In commercio si trovano soluzioni spray anti-acaro. Nel presente articolo, vorremmo però suggerire dei rimedi naturali ed economici.

Ottimo alleato in bagno e cucina, il bicarbonato è eccezionale anche per risolvere questo comunissimo problema in camera da letto

Prendiamo un contenitore spray e riempiamolo d’acqua. Aggiungiamo quindi 2 cucchiai di bicarbonato. Agitiamo per bene e, con la soluzione ottenuta, spruzziamo i tessuti che vogliamo disinfettare. Per aumentare l’efficacia della soluzione, potremmo anche unire qualche goccia di succo di limone. In alternativa, potremmo anche unire alcune gocce di olio essenziale di lavanda. Quest’ultimo, ha infatti note proprietà antibatteriche. Inoltre, inonderà la stanza di un gradevolissimo profumo. Abbiamo quindi usato un prodotto che è praticamente presente in tutte le case perché rappresenta un validissimo aiuto nelle pulizie. Ottimo alleato in bagno e cucina, il bicarbonato è quindi utile anche in questo specifico frangente. Prima di procedere con questa tecnica di pulizia, è altamente consigliato passare per bene l’aspirapolvere nei punti da trattare.

