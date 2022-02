“Mollare” tutto e andare via. A chi non è mai capitato di desiderare di lasciare il proprio Paese e di lasciarsi alle spalle beghe e problemi per andare a vivere in un posto lontano, magari esotico e affascinante?

Clima equatoriale, natura incontaminata, costi bassi della vita sono condizioni allettanti a cui non sappiamo resistere. Così, in fondo, ci pensiamo un po’ e sogniamo di fare le valigie e di partire. Sono sempre di più gli italiani che hanno scelto questo Paese tropicale per fuggire la quotidianità e per cambiare radicalmente la propria vita. Ma come si vive in Costa Rica?

Mare e spiagge bellissime si alternano a cascate e vulcani in Costa Rica, il Paese centroamericano più felice al Mondo

In Costa Rica, che si trova in America centrale, troviamo clima equatoriale e temperature alte tutto l’anno con maggiori precipitazioni da maggio a novembre.

Mare e spiagge bellissime si alternano a cascate e foreste per un’esperienza visiva ed estetica incomparabile. Il Paese è riuscito, nel corso degli anni, a mantenere inalterate alcune caratteristiche del paesaggio che ha conservato un aspetto primordiale. Il governo, infatti, ha adottato una politica di rispetto della natura permettendo questo miracolo.

Concedersi dei piccoli lussi con una minima spesa in Costa Rica è possibile. Infatti la vita costa poco e, soprattutto al di fuori dei circuiti turistici, i prezzi diminuiscono sensibilmente. Anche decidere di comprare casa potrebbe rivelarsi conveniente, perché si può acquistare a buon prezzo.

In questo meraviglioso Paese le persone vivono felici, sanno apprezzare quello che hanno e guardano la vita con positività e buonumore. Non per nulla viene considerato uno dei Paesi più felici al Mondo.

Se si ama la vita notturna si è nel posto giusto, perché appena scende la sera le strade si animano. Si respirano un clima di festa e l’amore per il divertimento si esprime in tutte le sue sfaccettature, dal ballo, al canto.

Perché non andare in questo luogo

La Costa Rica sembrerebbe un Paese perfetto, ma non lo è. I dati ufficiali ci dicono che è un luogo molto sicuro per l’assenza di organizzazioni criminali, ma i furti in strada e in appartamento sono piuttosto frequenti.

Pare che anche la droga e la corruzione siano abbastanza diffuse nonostante le numerose iniziative del governo per combatterle.

A parte questo, la bellezza dei luoghi e l’accoglienza calorosa della gente lo rendono un Paese da sogno in cui cambiare radicalmente la propria vita.