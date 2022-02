Guadagnare con eBay senza vendere è possibile risparmiando molti soldi e facendo ottimi affari anche a 1 euro seguendo questi trucchi

Il sogno di tutti è quello di potersi comprare ciò che desideriamo. Di avere denaro a sufficienza che ci permetta di toglierci ogni capriccio possibile. Purtroppo, la realtà è, per molti, ben differente.

Bisogna rinunciare, a priori, a toglierci qualche sfizio? Sarebbe un peccato, perché ci potrebbero essere dei modi per regalarci un particolare oggetto che ci sta a cuore e che ci renderebbe felici. E a cifre decisamente inferiori a quelle proposte dal mercato.

La maggior parte delle persone, ad esempio, ha un hobby che, spesso, porta a spendere tanti soldi per completare determinate collezioni. Ma chiunque, volesse togliersi lo sfizio di comprare un determinato oggetto, a volte non badando a spese, potrebbe farlo senza rinunciarvi.

Con la giusta strategia, si può comprare un oggetto a prezzi più bassi del mercato

Guadagnare con eBay senza vendere è possibile. Il sito, infatti, offre la possibilità non solo di fare semplice compravendita, ma anche di partecipare a delle vere e proprie aste online. Che sono sicure, ma rispettando determinate regole. Proviamo a vedere un esempio che vale qualsiasi oggetto.

Digitiamo la ricerca “Album Calciatori Panini completo 2009/10”. Vedremo vari risultati con prezzi di acquisto che vanno dai 40-50 euro a salire. Se, però, selezioniamo la voce “Asta”, vediamo subito che lo stesso album è messo in vendita, all’asta, a partire da 9,99 euro. Dovremo essere bravi a fare offerte che arrivino fino ad una cifra leggermente inferiore a quella di mercato, per aggiudicarcelo. L’album è un esempio, ma potrebbe valere per qualsiasi oggetto all’asta.

È fondamentale vedere tutte le aste in scadenza su eBay dell’oggetto che ci serve per avere più possibilità di portarlo a casa. Addirittura, molte aste partono ad una base di 1 euro. Un bel modo per risparmiare.

Non solo. Riuscire a portarsi a casa un oggetto ad un prezzo vantaggioso, potrebbe suggerirci una cosa. Provare, a rivenderlo, sempre su eBay, al prezzo di mercato, guadagnandoci sulla differenza. Vale 50, lo abbiamo comprato all’asta, ad esempio, a 40 e ora possiamo provare a rivenderlo ancora a 50, senza sconti.

Altra sezione da tener presente sul sito eBay è “Accetta proposte”. Qui, il venditore stabilisce un prezzo per un oggetto, di solito in linea con il mercato, ma si dice disponibile a trattare. Starà alla vostra abilità provare a contrattare sul prezzo, ribassando quella cifra in modo conveniente. Senza tirare troppo la corda, ovviamente, perché se da 100 offriamo 50, quasi sicuramente ci sarà detto di no. E il numero delle proposte a nostra disposizione non è infinito, con altri utenti che proveranno a fare lo stesso, soffiandocelo. Insomma, con un po’ di abilità e strategia, non dovremo rinunciare a toglierci i nostri capricci.