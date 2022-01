Esiste la “città ideale”? È la città armonica in cui tutte le parti si fondono nel rispetto delle proporzioni, per un risultato di forte impatto simbolico.

Tomaso Buzzi, architetto e artista, l’ha realizzata nel 1956, in Umbria, nel cuore d’Italia. Ha scelto un luogo appartato e semisconosciuto dove sorgeva un piccolo convento francescano, in località Montegiove, nel comune di Montegabbione.

La “città ideale” si chiama La Scarzuola da scarza, una pianta palustre usata da San Francesco per costruire la sua capanna. È un luogo contrassegnato da un miracolo. Si racconta che proprio lì, tra arbusti di rose e alloro, sgorgassero miracolosamente le acque di una sorgente.

Come visitare la città ideale che esiste e si trova nel cuore d’Italia

Visitare La Scarzuola implica un forte coinvolgimento emotivo per comprendere un percorso non convenzionale, libero e aperto a diverse interpretazioni. Nella visita bisogna lasciarsi guidare dall’istinto e liberare la mente dai pregiudizi.

Marco Solari, nipote ed erede di Buzzi, guida personalmente i visitatori attraverso il complesso raccontando la storia del luogo con minuziose informazioni tecniche.

La costruzione è rimasta incompiuta a causa della morte dell’architetto ed è una sintesi delle più famose opere d’arte del passato. Il visitatore rimane affascinato dalla presenza di testimonianze senza tempo che rappresentano la più compiuta espressione della mano dell’uomo. La visita parte dal convento e si snoda attraverso elementi dotati di forte simbolicità fino a raggiungere l’Acropoli, costituita dalla sovrapposizione di diversi edifici.

Per raggiungere il luogo è conveniente seguire le indicazioni per Montegabbione, Montegiove e infine La Scarzuola. Gli ultimi chilometri sono di strada sterrata.

La visita va prenotata, anche online, sul sito dedicato.

Non ci sono punti di ristoro all’interno del complesso, ma non mancano servizi di ristorazione nelle vicinanze.

Il sito dedicato ci suggerisce come visitare la città ideale che esiste e ci conquista con il suo fascino.

Tomaso Buzzi

Tomaso Buzzi scelse questo luogo di forte spiritualità alla fine della sua carriera per realizzare un’opera in cui esprimere liberamente la sua intimità, senza più sottostare ai gusti e alle esigenze dei committenti per cui lavorava. Era un designer di fama mondiale, ma trascorse gli ultimi venti anni della sua vita nella realizzazione di questo progetto. Tutti quelli che l’avevano conosciuto e apprezzato non compresero le sue ragioni. Il famoso brand Gucci ha scelto questa splendida scenografia per lanciare un suo noto profumo, cercando la bellezza dell’arte per valorizzare i propri prodotti.