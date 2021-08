Un albero imponente originario dell’Australia, ma coltivato anche in Europa. Le sue foglie sono molto interessanti e utilizzate per scopi fisioterapici e medicamentosi. Dal colore verde brillante, durante le ore più calde della giornata e se sfregate, sprigionano un profumo intenso, gradevole e pungente.

I suoi fiori, molto decorativi, profumati e di vari colori, assomigliano a grossi piumini.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare della pianta di Eucalipto. Un albero che appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. E proprio come il mirto che mantiene il cervello attivo e ritarda l’invecchiamento cellulare, anche gli oli essenziali e le foglie di eucalipto sono utilizzati in campo officinale.

Grazie all’aroma mentolato, i suffumigi con le foglie di eucalipto, sono da sempre utilizzate nella medicina popolare, per proteggere l’apparato respiratorio ed aprire i bronchi. Un vecchio rimedio della nonna avvalorato da questo studio che prende in esame l’olio di eucalipto e i suoi effetti antimicrobici contro molti batteri.

Grazie alle sue proprietà rinfrescanti i suoi olii essenziali sono utilizzati per purificare il cuoio capelluto e regolare il sebo in eccesso. Ma non solo, uno studio giapponese, ha evidenziato come l’estratto di eucalipto, utilizzato a lungo termine, possa migliorare la lucentezza e la fibra capillare. La ricerca è stata condotta su donne e uomini di origine giapponese, che hanno utilizzato una lozione contenente l’estratto della pianta.

Un rimedio naturale contro le zanzare

Ma protegge le vie respiratorie e lucida i capelli questa pianta che tutti usano contro le zanzare. In effetti, le foglie di eucalipto sono un grande alleato nella lotta contro questi piccoli insetti estivi molto fastidiosi. Il loro profumo pungente, agisce come repellente allontanando velocemente le zanzare.

Il suo olio essenziale, invece, è utilizzato come rimedio per le punture degli insetti.