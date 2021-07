In un’epoca in cui è difficile capire in cosa credere e i nuovi culti si moltiplicano in continuazione, non è raro incappare nello zodiaco e nell’influenza dei pianeti sulla nostra vita. Ma cosa c’entriamo noi esseri umani con le stelle, e perché mai dovrebbe esserci una correlazione? È il caso di fare un po’ di ordine

Cosa sono i segni zodiacali e perché molte persone credono all’oroscopo

Cosa sono i segni zodiacali

In Occidente si fa tradizionalmente riferimento alla suddivisione in 12 parti dello zodiaco, ovvero una fascia della volta celeste che si estende da entrambi i lati del percorso apparente del Sole nel suo moto annuo. Il segno zodiacale di ciascuno dipende dunque da quella che sembra essere la posizione del Sole nel suo moto al momento della nascita. L’ascendente, invece, identifica quale segno zodiacale stava sorgendo al momento della nascita.

Che cos’è l’oroscopo

L’oroscopo è l’insieme di predizioni per il futuro, e dipende appunto dal segno zodiacale di ciascuno. Non ha nessun fondamento scientifico, perciò tali affermazioni vanno verificate. Il motivo per cui ci stupisce la loro attinenza con la nostra vita è che le affermazioni talmente generali da applicarsi sostanzialmente a qualsiasi situazione. A posteriori, dunque, il nostro cervello sarà influenzato da un bias (giudizio o pregiudizio) di conferma, perciò saremo convinti che l’oroscopo aveva effettivamente previsto il nostro futuro. Ecco quindi cosa sono i segni zodiacali e perché molte persone credono all’oroscopo, affidandosi alle sue previsioni e interdizioni.

Crederci o no?

Fortunatamente, oggi in Italia ciascuno è libero di credere in chi e in cosa vuole. Per questo, non è compito di nessuno biasimare chi crede nell’oroscopo. Tuttavia, è importante essere consci di cosa esso effettivamente sia, e non lasciare che la propria vita sia condizionata da un segno zodiacale o da un ascendente.

Tuttavia, ogni essere umano ha da sempre bisogno di avere delle chiavi di lettura per interpretare la realtà. E chi sceglie la strada dello zodiaco ha trovato senz’altro delle linee guida a cui fare riferimento. Il consiglio è quindi quello di leggere l’oroscopo, selezionare con cura ciò che potrebbe influenzare la nostra vita e fare attenzione a non diventare dipendenti dalle sue predizioni.