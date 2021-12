Ogni casa ha bisogno di manutenzione e pulizia. Giorno dopo giorno, vivendoci, si raccoglie inevitabilmente polvere e sporcizia. Inoltre, anche il tempo e l’usura giocano spesso un ruolo decisivo sullo stato di alcuni elementi presenti nella nostra dimora.

Di conseguenza, serve un’attenzione costante nonché azioni mirate.

Sapere come agire, infatti, ci facilita incredibilmente l’opera.

Abbiamo già visto ad esempio come pulire senza fatica sopra i mobili pensili ed alti della cucina.

Ora scopriremo come non solo aceto, ma che per eliminare calcare e ruggine dai rubinetti basta una sola passata di questo comune condimento.

Problemi con l’acqua e il metallo

I rubinetti sono una delle parti più delicate e difficili da pulire in casa. Sia quelli della cucina, sia quelli del bagno. In entrambi, l’azione dell’acqua porta a un loro rapido deterioramento.

Da un lato, infatti, vi si deposita il calcare contenuto. Lo stesso tende a formarsi non solo tramite le temperature alte dell’acqua, ma anche semplicemente nel momento in cui l’acqua dura circola nelle tubature.

Il calcare sui rubinetti crea degli antipatici aloni bianchi e opachi, difficili spesso da mandare via.

Allo stesso tempo, l’acqua fa sì che i rubinetti in acciaio, a lungo andare, si ossidino. Ciò comporta la creazione di alcuni strati di ruggine.

Ovviamente questo avviene sui rubinetti come nelle altre parti in metallo di vasche, lavelli, bidet, e vale dunque anche per le chiusure degli scarichi.

Non solo aceto, per eliminare calcare e ruggine dai rubinetti basta una sola passata di questo comune condimento

I rubinetti, e gli altri elementi, sono in acciaio o in altre leghe, in più spesso sono cromati. Cercare di grattare via il calcare e la ruggine dunque non è una buona idea, rischieremmo infatti di graffiare irrimediabilmente la rubinetteria.

Oltre a poter comprare appositi prodotti per combattere queste sostanze, possiamo sfruttare anche degli economici metodi casalinghi. Uno dei più noti è l’aceto, ma non è l’unico. Spesso il suo odore pungente perdura a lungo e a non pochi dà fastidio.

Esiste un altro ingrediente dalla stessa azione e altrettanto diffuso in casa: il ketchup.

Lo stesso, infatti, non solo contiene aceto, ma anche il pomodoro, un ortaggio dall’azione acida perfetta per pulire.

Basterà prendere un panno in microfibra e porvi del ketchup. Lo spalmeremo in modo omogeneo su rubinetti ed eventuali tappi metallici. Lasciamolo in posa per 5 minuti per lasciarlo agire.

Dopo di che, sempre con un panno in microfibra, provvederemo a rimuoverlo. Risciacqueremo poi con abbondante acqua calda.

Ci sorprenderà, ma il ketchup eliminerà le macchie di ruggine e calcare, lasciando i nostri rubinetti puliti e li farà tornare finalmente lucidi. Un semplice ingrediente della cucina sorprendentemente può rivelarsi davvero utile nelle nostre pulizie.

Per la pulizia del bagno, segnaliamo la possibilità inoltre di pulire il water anche senza lo scopino possibile covo di sporco e batteri.

