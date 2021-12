Pulire i pavimenti di casa è una delle faccende domestiche che si fa più spesso. Hanno, infatti, la tendenza a sporcarsi con maggiore facilità e per vari motivi: quello più palese, ad esempio, è sicuramente il fatto che con le scarpe si introduce all’interno di casa tanta polvere e sporcizia. Si tratta di un’azione molto semplice da svolgere, ma va fatta in modo corretto per poter pulire ed igienizzare accuratamente le superfici.

Bisogna avere una particolare attenzione se si hanno animali domestici, i quali compromettono il pulito con peli e sporco di ogni genere. Inoltre, per ovvie ragioni, se in casa ci sono bambini, la pulizia deve essere approfondita e frequente.

Consigli e trucchi per una pulizia profonda

Una cattiva pulizia, dunque, può far proliferare sporco, germi, batteri e odori sgradevoli, i nemici acerrimi dell’igiene casalinga. Per una loro completa rimozione, per prima cosa è necessario riordinare la stanza, spolverare e lavare quelle superfici che, se trascurate, potrebbero far cadere continuamente polvere per terra. A questo punto bisogna spostare e sollevare tutto ciò che è a contatto con i pavimenti, ovvero sedie, tappeti, vasi, scarpe o giochi.

Successivamente con l’aiuto di una scopa elettrica o un’aspirapolvere, occorre togliere lo sporco, cercando di arrivare negli angoli più nascosti e sotto i mobili, anche quelli più bassi.

Terminate queste incombenze, è ora possibile passare al lavaggio dei pavimenti.

Non solo aceto e bicarbonato ma ecco una miscela miracolosa che renderà il pavimento così pulito, igienizzato e brillante da potercisi specchiare

Sono tanti i detergenti specifici per pavimenti in vendita nei negozi. Ma perché spendere tanti soldi e utilizzare prodotti chimici quando esistono rimedi naturali altrettanto efficaci? Non solo aceto e bicarbonato ma ecco una miscela miracolosa che renderà il pavimento così pulito, igienizzato e brillante da potercisi specchiare.

Di seguito, vediamo i prodotti che compongono questa miscela veloce ed efficace. È adatta a tutti i tipi di pavimenti, tranne il parquet:

100 ml di sapone di Marsiglia liquido;

50 ml di alcol 90° denaturato;

1 cucchiaio di sale fino;

3 l di acqua calda;

15 gocce di olio essenziale a scelta.

Il procedimento è semplice: riempire un secchio con 3 litri di acqua calda, aggiungere tutti gli ingredienti e mescolare fin quando non si saranno amalgamati per bene. Ecco pronto quanto serve per eliminare sporco, macchie e aloni dai propri pavimenti. Se durante il lavaggio l’acqua si dovesse sporcare troppo, sostituirla e preparare di nuovo la miscela, subito dopo risciacquare con solo acqua calda.

I pavimenti saranno splendenti e straordinariamente profumati.