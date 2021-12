Quando decidiamo di organizzare una cena o un pranzo tra amici le note dolenti, generalmente, sono 2. La prima è il pensiero di mettere a soqquadro casa e cucina sporcando fornelli e un’infinità di pentolame. La seconda, invece, è il timore di dover spendere un patrimonio per preparare un pasto che possa essere soddisfacente per tutti. Tuttavia, approfondendo la conoscenza di tecniche e di alimenti è possibile superare molto facilmente entrambi i problemi. Spesso infatti ci troviamo a fornire al lettore delle soluzioni pratiche per ovviare a questi inconvenienti. Lo suggerivamo, ad esempio, dicendo come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella. Anche in questo caso, scopriremo che con una spesa di pochissimi euro è possibile fare un figurone con amici e parenti con questa semplice ricetta. Infatti, ecco come preparare una pasta per molte persone sporcando pochissimo e spendendo meno.

Ingredienti e preparazione

Il piatto che presentiamo viene tradizionalmente chiamato pasta all’eoliana, in ragione della sua provenienza dalle isole Eolie. Avremo bisogno di:

Pasta;

Tonno sott’olio;

Capperi;

Pomodorini;

Basilico;

Aglio;

Olive nere.

Mettiamo a scaldare in padella dell’olio con uno spicchio di aglio e nel frattempo tagliamo a metà i pomodorini. Per ottenere un risultato migliore, mettiamoli a cuocere con la parte tagliata verso il basso consentendo una cottura migliore. Saliamo e mettiamo un pizzico di zucchero per correggere il livello di acidità del pomodoro. Quando avranno preso calore aggiungiamo i capperi, le olive nere, un mestolo di acqua della pasta e lasciamo cuocere.

Ecco come preparare una pasta per molte persone sporcando pochissimo e spendendo meno

Trascorsi 10 minuti gli ingredienti cominceranno ad amalgamarsi sprigionando un sapore e un profumo tutto mediterraneo.

A questo punto possiamo aggiungere il tonno che non dovrà essere messo in padella troppo presto per evitare che perda troppo sapore.

Quando alla pasta mancheranno un paio di minuti di cottura, scoliamola direttamente nella padella per terminare la cottura nel sugo e renderla cremosa.

Ecco che in pochissimo tempo avremo realizzato un piatto semplice e gustoso che non richiede troppo impegno sia in cucina che nel portafoglio.

Il tocco in più

Se siamo particolarmente golosi e amanti di quella divertente sensazione croccante in bocca, possiamo aggiungere del pan grattato fritto. Per farlo sarà sufficiente mettere del pangrattato in una padella con poco olio fin quando il pane non sarà dorato.

