Moltissime persone sono costrette a cambiare il caricabatterie dei propri dispositivi anche più volte all’anno. Spesso infatti non li trattiamo proprio benissimo, attorcigliandoli o tirandoli più del dovuto. Così facendo, il cavo tende a rompersi completamente proprio nel punto in cui si unisce allo spinotto da attaccare al cellulare. Ecco che allora ci ritroviamo con un caricabatterie che funziona a intermittenza e ci ritroviamo con il cellulare scarico senza che ce ne accorgiamo. Questa può diventare anche una spesa significativa, soprattutto se abbiamo dei dispositivi molto costosi.

Però in pochi sanno come risparmiare evitando che il cavo del caricabatterie del telefono si rompa o si rovini. Fortunatamente esiste un modo molto semplice per evitare che questo succeda. Il segreto sta nell’utilizzare un oggetto di supporto, che protegga quel punto di trazione così delicato. Possiamo decidere di utilizzare oggetti che abbiamo in casa o acquistarne altri anche decorativi per pochi euro. Vediamo subito quali sono le opzioni per ognuno di noi.

I primi due metodi a cui possiamo ricorrere sono “fai da te” e non richiedono alcuna spesa. Questo perché potremmo già avere il materiale necessario in casa. Ad esempio, possiamo utilizzare la molla contenuta all’interno di una penna a clip. Inserendo la molla attorno al cavo questa fungerà da supporto. Dobbiamo però fare attenzione a non rovinare la struttura facendola passare attraverso l’estremità più stretta del cavo. Poi, teniamola abbastanza vicino ad essa evitando che scivoli lungo il cavo.

Un’alternativa più semplice è quella di utilizzare del nastro adesivo isolante. Facciamo almeno 2 o 3 giri intorno al cavo vicino all’attacco per il cellulare. Questo gli darà tanto più sostegno quanti più giri di nastro faremo.

Certo, queste due alternative potrebbero non essere quelle più esteticamente piacevoli. In alternativa possiamo creare un intreccio con dei piccoli cordoncini. Questi possono essere anche di colori diversi, così da creare una vera e propria trama. Per sapere come fare, la cosa più semplice è seguire un tutorial online. Consideriamo, però, che esistono cavi in vendita protetti proprio con questo sistema.

Possiamo poi acquistare due piccoli oggetti che sono in grado di proteggere quel particolare punto delicato del nostro cavo. Esistono infatti delle spirali in gomma che sostanzialmente riprendono lo stesso concetto della molla contenuta dentro le penne. Oppure, esistono delle simpatiche figurine in silicone a forma di animali o personaggi reali o fantastici da inserire nello stesso punto. Spesso la loro bocca è posizionata in modo che sembrano mangiare l’attacco del cavo per il cellulare.

