Non si può abbassare la guardia perchè ci sono ancora pericoli per le Borse internazionali

Momento particolare per l’economia di tutti i giorni, ma si sta cercando di intervenire da più parti per cambiare la rotta.

Sul fronte delle possibilità che danno gli investimenti più rischiosi, si assiste a ulteriori miglioramenti.

Ma attenzione, guadagnare non è semplice quando si investe sui mercati azionari. I rischi di breve termine sono sempre dietro l’angolo. Cosa bene diversa è, invece, quando l’orizzonte temporale è di 7/10 anni.

In questi casi le probabilità di portare a casa rendimenti positivi sono vicine al 90%. Questa percentuale migliora ulteriormente quando si compra in determinati momenti.

Oggi è un’altra giornata positiva sui mercati.

Alle ore 16:45 del 7 novembre leggiamo i seguenti prezzi sui principali listini azionari:

Dax Future

13.551

Eurostoxx Future

3.705

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.777,17.

Un’altra ventata di ottimismo, ma attenzione, come al solito non si può abbassare la guardia perchè ci sono ancora motivi che potrebbero portare a nuovi ribassi (guerra in Ucraina e ulteriore impennata dell’inflazione).

Il rally potrebbe durare ancora fino a Natale



I minimi segnati nel mese di ottobre ciclicamente vedono formare i massimi a fine dicembre. E poi dopo una pausa fra gennaio e febbraio, il rialzo potrebbe continuare forte fino alla fine del mese di aprile.

Da domani si potrebbe partire ancora con più forza al rialzo

Fra oggi e domani potrebbe formarsi il minimo settimanale per poi dare spazio a un rialzo fino a venerdì.

Questo è un momento dove pendono sui mercati alcune variabili che potrebbero repentinamente far cambiare la rotta. Non si può abbassare la guardia perchè ci sono come al solito incognite che potrebbero giocare contro.

I supporti che devono reggere al rialzo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.035. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.035.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.580. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.562.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.400. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 22.350.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.698. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Per il momento i nostri Trading systems continuano a segnalare rialzo.