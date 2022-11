Per alcuni lavoratori arriva dall’Agenzia delle Entrate un Bonus da 600 euro per le bollette

La crisi economica degli ultimi tempi sta mettendo a dura prova tantissime famiglie per le quali arrivare alla fine del mese diventa sempre più complicato. Questo ha reso necessario numerosi interventi legislativi volti al sostegno di numerosi lavoratori e pensionati. In particolare il Decreto Aiuti bis ha innalzato il valore ed ampliato la categoria di fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Per alcuni lavoratori arriva dall’Agenzia delle Entrate un Bonus molto importante e vantaggioso. Ovvero non concorreranno a formare reddito imponibile ai fini dell’IRPEF beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente per il limite massimo di 600 euro.

Tra i beni e servizi ceduti si fanno rientrare anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche. Ovvero per il servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale. Il Decreto Aiuti bis vista l’urgenza di contenere i costi, ha innalzato, per il 2022, il limite precedentemente previsto di euro 258,23 ad euro 600,00. Con la circolare n.35/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale.

Oltre al Bonus carburante per alcuni lavoratori arriva dall’Agenzia delle Entrate il Bonus dipendenti

L’art.51 del TUIR prevede per i beni ceduti e servizi prestati al lavoratore la non concorrenza al reddito imponibile IRPEF, limitatamente a 258,23 euro. Il Decreto Aiuti bis ha introdotto l’aumento del valore e l’estensione delle tipologie dei fringe benefit che concorrono a formare il reddito del lavoratore. Pertanto per il 2022 tra i fringe benefit rientrano le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per le bollette d’acqua, energia e gas. Tra i beni ceduti e servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti rientrano anche quelli prestasti al coniuge del lavoratore o ai familiari.

Inoltre per quanto riguarda i pagamenti delle utenze domestiche si ritiene che queste debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti dal dipendente, coniuge o familiari. Ciò a prescindere dalla circostanza che negli stessi abbiano o meno la residenza o domicilio ma si richiede che ne sostengano concretamente le relative spese. Inoltre possono estendersi anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, ripartite tra i condomini. Nonché per quelle che pur essendo a carico del locatore nel contratto di locazione siano espressamente addebitate a carico del conduttore lavoratore. Nonché del coniuge o dei familiari del lavoratore purché questi sostengano effettivamente la relativa spesa.

Cosa succede al Bonus carburante

Nella circolare infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che il Bonus dipendenti è un’agevolazione autonoma ed ulteriore rispetto al Bonus carburante. Pertanto i lavoratori potranno ricevere il Bonus di 200 euro per il carburante oltre al Bonus di 600 euro per questi ulteriori beni. Qualora il valore per i fringe benefits dovesse risultare superiore al valore stabilito l’importo concorrerà interamente alla formazione del reddito. Ciò vale sia per il Bonus relativo ai 600 euro che per il Bonus carburante.