Favoloso detersivo fai da te che eliminerà la puzza da lenzuola e asciugamani all’istante

Per ottenere lenzuola e asciugamani perfette e profumate, e che non rilascino il classico odore di “freschin”, non è sempre necessario comprare detergenti e detersivi. A maggior ragione se questi ultimi sono pieni di sostanze inquinanti. In realtà, esistono diverse soluzioni fai da te che offrono numerosi vantaggi in termini di prestazioni, risparmio e impatto ambientale.

Occorre però precisare che non tutte le soluzioni fai da te possono essere efficaci. Su internet, e soprattutto sui social, infatti, girano una marea di fake news riguardo a fantomatici rimedi naturali e prodotti miracolosi, come limone, aceto, sale grosso, oli essenziali e così via.

Quindi, se si vogliono avere dei buoni risultati nelle pulizie, rispettando sia l’ambiente che il portafogli, dobbiamo puntare su altri prodotti.

Pochi lo conoscono ma questo favoloso detersivo fai da te ci cambierà la vita

Nel caso specifico delle lenzuola e degli asciugamani, ad esempio, bisogna utilizzare dei prodotti che siano efficaci per lavaggi superiori ai 40 gradi. Questo perché, solitamente, lenzuola e asciugamani (insieme a tovaglie, canovacci e accappatoi), hanno bisogno di un lavaggio ad alte temperature per essere igienizzati.

Un prodotto fondamentale, per un corretto lavaggio in lavatrice, è ad esempio il detersivo per i piatti, possibilmente ecologico. Quest’ultimo è un ottimo tensioattivo che, letteralmente, aiuta a strappare via il grasso e lo sporco dai tessuti. Possiamo trovarlo in qualsiasi negozio o supermercato, a costi veramente accessibili, e ci durerà tantissimo tempo perché non dovremmo utilizzarne molte quantità.

Come prevenire la formazione di schiuma nella lavatrice e potenziare l’efficacia del lavaggio

Il detersivo per i piatti, tuttavia, all’interno della lavatrice, potrebbe generare una marea di schiuma pericolosa per le componenti dell’elettrodomestico. Per questo motivo, abbiamo bisogno di un antischiuma, come il Sapone di Marsiglia, del quale dovremmo grattugiarne solo due cucchiai circa.

Un altro ingrediente fondamentale è il carbonato di sodio, una sostanza alcalina che aiuta a potenziare l’azione sgrassante del detersivo per i piatti.

Infine, avremo bisogno di un prodotto che sia in grado di addolcire l’acqua e, allo stesso tempo, di attenuare l’alcalinità degli ingredienti. In questo caso, possiamo quindi utilizzare il citrato di sodio, una soluzione da realizzare con bicarbonato di sodio, acido citrico e acqua demineralizzata.

Realizziamo il citrato di sodio

A questo punto, non ci resta che comporre il nostro favoloso detersivo fai da te, partendo proprio dal citrato di sodio. In una pentola abbastanza capiente, aggiungiamo e mescoliamo 500 ml di acqua e 120 g di acido citrico. Quando quest’ultimo si sarà sciolto, versiamo poco per volta 165 g di bicarbonato, continuando a mescolare finché la reazione smetterà di produrre le classiche bollicine.

Una volta ottenuto il citrato di sodio versiamone 50 ml in un bicchiere. Dopo di che, mettiamo in un misurino un paio di cucchiai di detersivo per i piatti mentre, in una ciotolina, uniamo carbonato e scaglie di sapone di Marsiglia. Ora non dovremo fare altro che caricare la nostra lavatrice e versare, negli appositi scomparti del cassetto, i vari ingredienti.

Nel caso in cui dovessimo igienizzare il bucato, e soprattutto sbiancarlo, possiamo utilizzare anche il percarbonato di sodio, molto utile anche per fare la manutenzione della lavastoviglie.