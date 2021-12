Stiamo ormai vivendo le ultime settimane di questo 2021 che ha visto nuove evoluzioni e cambiamenti sul piano economico, fiscale e lavorativo. I sostegni economici e le agevolazioni che lo Stato continua ad erogare in favore dei numerosi contribuenti sono diversi. In un precedente articolo abbiamo illustrato come le famiglie con ISEE entro i 50.000 euro riceveranno un Bonus INPS di oltre 1.000 euro presentando domanda. Molte agevolazioni hanno ormai i giorni contati e per questo motivo vale la pena richiederle in queste ultime settimane laddove siano presenti i requisiti utili. Non serve l’ISEE alle famiglie per ottenere 1.000 euro di Bonus dall’Agenzia delle Entrate prima di gennaio per un ulteriore sostegno che illustriamo di seguito.

Le agevolazioni in scadenza per i contribuenti

L’emergenza pandemica ha in diversi casi rivoluzionato la vita sociale e lavorativa dei contribuenti. Non è un caso che il maggior tempo trascorso in casa abbia fatto emergere il bisogno di rendere quanto più confortevole possibile l’ambiente domestico. A sostenere simili necessità si è susseguita una lunga lista di agevolazioni fiscali delle quali hanno approfittato in numerosi. Un esempio riguarda proprio il tanto agognato Bonus mobili ed elettrodomestici. In precedente approfondimento abbiamo spiegato quali elettrodomestici si possono acquistare con quest’agevolazione oltre ad asciugatrici e condizionatori. Se alcuni sussidi sono giunti con decreti attuativi piuttosto rapidi, per altri l’attesa è stata piuttosto lunga. È il caso di quest’ultima agevolazione che sarà valida fino alla fine di dicembre 2021.

Non serve l’ISEE alle famiglie per ottenere 1.000 euro di Bonus dall’Agenzia delle Entrate prima di gennaio

Per favorire il risparmio nell’utilizzo di una fonte preziosa come l’acqua il Governo ha stanziato dei fondi per il Bonus idrico. Le persone fisiche che sostituiscono i vecchi sanitari con dei nuovi a scarico ridotto o con rubinetteria a flusso limitato potranno ricevere l’agevolazione. Si tratta di un contributo pari a 1.000 euro a copertura delle spese effettuate tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2021. Al fine di beneficiare del sussidio gli interessati potranno registrarsi alla “Piattaforma Bonus Idrico” che il Ministero della Transizione Ecologica metterà a disposizione.

Intanto, per tutti coloro che vogliono avere maggiori informazioni, il Ministero ha messo a disposizione una serie di FAQ consultabili sul portale. Tramite la compilazione di un modello scaricabile dal portale, il venditore potrà certificare la tipologia di beni acquistati e le modalità di pagamento tracciabili. Per i beneficiari l’accesso alla piattaforma sarà subordinato ad autenticazione. Pertanto chi non avesse ancora provveduto a creare una identità digitale SPID, ha ancora tempo per farlo. In alternativa, l’accesso potrà avvenire per mezzo della Carta d’Identità Elettronica.

