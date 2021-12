Già a inizio ottobre facevamo notare che la discesa delle azioni poteva potrebbe essere vicina a una svolta. Adesso questo è un titolo azionario che potrebbe presto partire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il fortissimo supporto in area 0,0588 euro, II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. La mancata tenuta di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,0462 euro. Su questo livello la probabilità che si possa assistere a un’inversione rialzista è molto elevata.

Qualora, invece, il supporto dovesse reggere alla spinta ribassista potremmo assistere a una partenza al rialzo che potrebbe portare le quotazioni oltre i massimi annuali in area 0,085 euro.

Avvertenze

Prima di aprire un’operazione di trading e/o di investimento di lungo periodo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di poco inferiore ai 9 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore inferiore a 1.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

Questo è un titolo azionario che potrebbe presto partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

TitanMet (MIL:TTT) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 0,0602 euro in ribasso del 4,75% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale