Come guadagnare parecchi soldi dai vecchi abiti? Ecco 3 idee alternative per liberarci del superfluo

Nell’armadio regna il caos a causa dei troppi abiti e vorremmo scartarne alcuni? Per farlo, guadagnandoci qualcosa, potremmo provare queste possibilità diverse ma tutte efficaci

Ognuno ha i propri scheletri nell’armadio, e non solo in termini figurati. Questo proverbio indica, solitamente, qualche aspetto della vita di una persona che sarebbe meglio tenere nascosto.

In realtà, c’è chi, gli scheletri nell’armadio, li ha letteralmente. Tra le persone che stanno leggendo queste righe, chissà quante hanno un armadio completamente in disordine.

A volte, infatti, si finisce per diventare accumulatori seriali di abiti, accessori e altri oggetti, che poi finiranno gettati alla rinfusa nell’armadio. Capita soprattutto alle persone più disordinate che, prese dalla fretta, lanciano nell’armadio ciò che decidono di non indossare.

Per evitare, quindi, che si crei il caos più generale, dovremmo decidere di liberarsi degli abiti che non usiamo più. Ma cosa fare di questi abiti? Ecco 3 soluzioni alternative davvero utili per dare una seconda vita ai nostri vestiti usati.

Come guadagnare parecchi soldi dai vecchi abiti? Vediamo 3 modi per dare nuova vita ai capi usati

Per gestire al meglio il cambio di stagione, ci sarebbero delle regole da seguire e utili per ottimizzare gli spazi.

Il problema nasce soprattutto quando evitiamo di liberarci di alcuni abiti perché ci lega a essi un vincolo affettivo. Questo, infatti, sarà il primo passo verso il caos assoluto nell’armadio.

Bisognerà, quindi, fare decluttering, ovvero quella cernita necessaria per liberarsi di tutto ciò che non è indispensabile. Alla fine dovremo aver buttato almeno il 15-20% dei nostri vecchi abiti per poter riorganizzare al meglio gli armadi. Ma cosa fare, quindi, con questi capi usati?

Rivenderli ai negozi vintage, guadagnandoci denaro

A causa dell’impatto del fast fashion sul nostro pianeta sta prendendo sempre più piede la tendenza al riciclo. Anche nel campo dell’abbigliamento, infatti, si sta assistendo a un vero e proprio ritorno al vintage.

Vestirsi con gli abiti di mamme e nonne, infatti, è un ottimo modo per acquisire stile, riciclando ciò che c’è già. Per questo, se nei nostri armadi ci saranno troppi capi, potremo portarli nei tanti negozi vintage presenti sul territorio. Stanno spuntando come funghi e per trovarli basterà cercare il più vicino a casa nostra comodamente su internet.

Alla fine, in cambio della vendita dei nostri capi, otterremo un corrispettivo economico. Quindi, perché non farlo?

Guadagnare denaro dalla vendita online diretta

Se non vogliamo portare i nostri vestiti a una terza persona che si occupi della vendita, potremo occuparcene noi stessi. Esistono tantissime app che, infatti, permettono di caricare comodamente online le foto dei nostri capi, stabilire un prezzo e scriverne una piccola descrizione.

Dopo che avremo preparato e spedito il pacco, otterremo il pagamento pattuito direttamente sul nostro conto. Ecco come guadagnare parecchi soldi dai vecchi abiti, tramite un semplice click.

E la lista delle app con cui potremo vendere e acquistare vestiti a poco prezzo è lunga e molto interessante.

Mercatini, parrocchie o centri di beneficenza

Infine, suggeriamo una strada alternativa per chi vorrà liberarsi dai suoi vecchi abiti senza lucrarci. In questi casi un ottimo modo potrebbe essere quello di portare le proprie cose a mercatini dell’usato, parrocchie o centri di beneficienza. Qui i capi verranno smistati e indirizzati verso chi ne ha veramente bisogno.