Pasta, una parola piccola che è una vera poesia.

Asciutta o elaborata, infatti, non cambia il risultato: noi, felici, mentre arrotoliamo o infilziamo questa delizia che non perde mai il suo gusto autentico. La pasta è famosa in tutta il mondo, quel trend dei trend italiano che c’invidiano tutti e destinato a durare in eterno.

È unica in ogni sua versione ed è sempre pronta a salvarci quando non sappiamo cosa cucinare.

Perché un piatto di pasta fumante è sempre una buona idea e mette d’accordo tutti.

Questo articolo, quindi, lo dedicheremo a lei, scoprendo una ricetta velocissima, cremosa, saporita e in più “vegan ok”.

Ingredienti

Per due persone:

200 grammi di pasta come mezze maniche, pennette rigate o fusilli;

3-4 prese di piselli surgelati;

mezza cipolla bianca o dorata;

un cucchiaio di funghi porcini secchi;

un pizzico di zafferano;

sale quanto basta;

pepe;

olio extravergine d’oliva.

L’ingrediente principale

È quell’insieme di palline verdi, piccoline e dolcissime: i piselli.

Si tratta di legumi appartenenti alla famiglia delle Fabacee o Leguminose dove troviamo anche fagioli, fave e lenticchie.

Questi, in realtà, hanno un po’ perso la loro stagionalità.

Chiaramente nella versione fresca, li troviamo in primavera ma possiamo gustarli tutto l’anno grazie ai prodotti surgelati.

Spesso i piselli surgelati non hanno altri ingredienti aggiunti e così possiamo riscoprire il loro sapore anche in pieno inverno.

Quindi, con loro non sarà la solita pasta, ecco come condirla per un primo piatto espresso e gustoso che piacerà a tutta la famiglia.

Procedimento

Per prima cosa mettiamo sul fuoco la pentola con abbondante acqua dove poi faremo cuocere la pasta e, nel frattempo, dedichiamoci al condimento.

Mettiamo in ammollo in acqua tiepida i funghi porcini secchi, tritiamo grossolanamente la cipolla e sciacquiamo i piselli surgelati.

Così facendo leveremo tutto il ghiaccio e li ammorbidiremo ulteriormente.

Dopo, facciamo soffriggere la cipolla, con qualche cucchiaio di olio d’oliva, all’interno di una padella coperta per circa un minuto.

Aggiungiamo i piselli e copriamo subito.

Trascorso un altro minuto, mescoliamo, aggiungiamo un pizzico di sale e due cucchiai di acqua a temperatura ambiente.

Facciamo cuocere per altri 5 minuti e poi aggiungiamo lo zafferano e i funghi.

Trascorsi altri 2 minuti, spegniamo il fuoco, togliamo tre cucchiai di soli piselli, li mettiamo da parte e frulliamo il resto. Dobbiamo cercare di ottenere una crema più omogenea possibile.

Cotta la pasta, non ci resterà che completare con gli ultimi passaggi.

Tuffiamola all’interno della padella con il condimento frullato e, tenendo la fiamma media, amalgamiamo tutti gli ingredienti.

Impiattiamo e guardiamo versando una manciata dei piselli interi che avevamo messo da parte e grattugiando un po’ di pepe nero.

A piacere, possiamo aggiungere anche una spolverata di parmigiano grattugiato.

