IVS Group ha il suo core business nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack. Ha, quindi, molto sofferto tutto il prolungarsi della pandemia e recentemente ha subito molto l’annuncio di nuovi lockdown.

Questa incertezza legata ai futuri sviluppi della pandemia in corso si manifesta sul grafico mediante forti oscillazioni al rialzo o al ribasso a seconda delle notizie che arrivano. Attualmente il titolo è impostato al ribasso, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Chi prevarrà nella lotta tra tori e orsi in corso sul titolo IVS Group?

Prima di rispondere a questa domanda mediamente gli strumenti dell’analisi grafica, andiamo a dare un’occhiata ai dati di bilancio relativi ai primi nove mesi dell’anno.

IVS Group ha registrato un fatturato consolidato pari a 257,7 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, in aumento del 5,1% rispetto a settembre 2020. Non un aumento enorme se si pensa a quanto accaduto nel corso del 2020.

D’altra parte che non si sia ancora tornati alla normalità è anche confermato dal comunicato stampa della società che ha accompagnato la pubblicazioni dei dati.

“Pur operando in un contesto ancora lontano dalla normalità”, il gruppo IVS afferma che “la situazione economico-finanziaria è in rafforzamento e, come detto in precedenti relazioni trimestrali, costituisce la base per ulteriori fasi di crescita, in valori assoluti e in quote di mercato, in tutte le aree geografica in cui il gruppo opera”