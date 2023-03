Non sai cosa regalare per la festa del papà? Ecco la classifica dei migliori regali per sorprenderlo

Basta con i soliti regali come ciabatte, cravatte, maglioni e agende. Il 19 marzo arriva in un battibaleno, quindi se quest’anno vuoi pensare ad un regalo indimenticabile è ora di sbrigarsi. Se sei a corto di idee eccoti la classifica dei regali più apprezzati per sorprendere tuo padre!

Scegliere un regalo per una persona importante come tuo padre o tua madre non è affatto semplice. È da quando hai cominciato a lavorare che desideri fare ai tuoi genitori un regalo come si deve. Anche loro amano ricevere bei regali, magari anche

costosi, ma che siano soprattutto azzeccati. Certo, un capo d’abbigliamento fa sempre comodo, una polo, una sneakers o una bella giacca. Anche gli uomini con un paio di capi chiave possono sfoggiare stile e sofisticatezza a tutte le età. Però alla fine non sai mai deciderti e arrivi all’ultimo momento senza idee. Se non vuoi accontentarti dei soliti regali come portachiavi e cinture, ecco qualche idea.

Non sai cosa regalare per la Festa del Papà e sei stufo di ciabatte e portachiavi?

Al quinto posto troviamo una bella bottiglia di vino o di champagne, ideale per i papà chic e sofisticati. Anche un buon whiskey o una grappa pregiata sono un’ottima idea, magari con confezione regalo i bicchieri adatti. Al quarto posto tra i regali più apprezzati dai papà che amano viaggiare c’è un weekend padre-figlio. Non serve partire per mete esotiche per accontentare tuo padre, anzi. Se tuo padre ama la natura e i posti unici, c’è l’imbarazzo della scelta proprio qui in Italia. Un esempio, una località poco conosciuta dalla bellezza travolgente è sicuramente l’Orrido di Nesso.

Quelli unici e indimenticabili per andare sul sicuro

Saliamo sul podio, al terzo posto per i papà più fashion e attenti allo stile c’è una borsa da lavoro. Se il tuo papà va ancora in ufficio ogni giorno questo regalo sarà sicuramente apprezzatissimo. Puoi scegliere tra briefcase/valigette, messanger o anche zaini, ma attenzione alla qualità. I più belli sono quelli in pelle, magari di brand come The Bridge, Orciani o perché no una stupenda Prada. Se non vuoi badare a spese con questi marchi farai un figurone. E se tuo padre è ormai in pensione? Ecco, i regali più gettonati e amati da tutti vanno bene anche per lui. Al secondo posto troviamo un corso da fare insieme, che può essere di cucina, di enologia o di fotografia. A seconda delle sue passioni potrai regalargli l’esperienza più adatta! Per finire il regalo più apprezzato da tutti è qualcosa di tech. Dal telefonino nuovo, allo smartwatch fino alla console di ultima generazione. Sono tutti regali utili che ameranno sicuramente e che dimostrano che non hai voluto badare a spese!

Quindi, se anche tu non sai cosa regalare per la Festa del Papà questa lista fa al caso tuo. Cosa aspetti, non ti resta che scegliere quale regalo è più adatto al tuo di papà!