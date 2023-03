Telefoni da più di 1.000 euro: conviene ancora spendere queste cifre? Le cose da sapere

Non sono pochi i modelli di smartphone che ormai hanno raggiunto prezzi particolarmente elevati rispetto agli standard di qualche anno fa. Molti si chiedono quanto convenga spendere per acquistare un nuovo telefono, ma non c’è una risposta univoca. Conviene spendere tanto per acquistare un telefono?

Per rispondere a questa domanda serve un discorso ampio.

I cosiddetti top di gamma, che escono sul mercato ogni anno, alzano sempre più in alto l’asticella delle loro prestazioni. Quindi la premessa è che un telefono da oltre 1.000 euro ha evidentemente qualcosa in più di uno che costa 200 o comunque molto meno.

Telefoni da più di 1.000 euro? Il ragionamento da fare è ampio

Il focus della questione va spostato su un altro piano. Quanto nell’uso quotidiano il migliore degli smartphone fa la differenza per tutti? Si scopre che, ad esempio, chi ne fa un uso basico potrebbe tranquillamente utilizzare un telefono che non è tra i più costosi. L’idea è spesso sottolineata anche da quanti si occupano di analizzare questo ambito della tecnologia.

Rispetto a qualche anno fa, tra l’altro, si è avuto un certo appiattimento nell’evoluzione tecnologica. Questo ha fatto sì che modelli di fascia media oggi abbiano raggiunto una concreta capacità di soddisfare ciò che serve alla maggior parte delle persone.

Diversi esperti evidenziano come la reale differenza nell’uso quotidiano tra i telefoni top e quelli di fascia più bassa risieda nella fotocamera. Nel senso che un telefono da 4-500 euro non arriva, ad esempio, al livello degli scatti fotografici dei dispositivi di fascia più alta. Ci sono, ovviamente anche altri aspetti, come schermi più definiti e maggiore velocità. Non tutto, però, è rilevabile dall’utente medio.

Addirittura telefoni da 100, 200 o 300 euro, per alcune fasce dell’utenza, potrebbero tranquillamente essere sufficienti nella quotidianità. Tradotto in termini più semplici: se si utilizza lo smartphone per mandare messaggi su WhatsApp, consultare i social network e leggere qualche news, spendere cifre alte potrebbe non essere necessario.

Il presupposto essenziale di questa discussione resta che si voglia mettere sul piatto costo ed opportunità di acquistare un telefono dal prezzo elevato. C’è ad esempio chi, ad esempio, è appassionato di tecnologia, o magari di un brand, e l’idea di avere l’ultimo e migliore modello lo entusiasma. Così come chi ha una situazione economica privilegiata al punto da non doversi fare troppi problemi nello spendere per uno smartphone.

Telefoni e auto, il paragone che aiuta a chiarire le cose

Per molti non è facile entrare nei dettagli tecnici che segnano la differenza tra i dispositivi più costosi e quelli dal prezzo più basso.

Può, però, essere utile fare un paragone con le autovetture. Si ipotizzi il caso di una persona che ogni giorno debba recarsi al lavoro in auto. Si immagini che percorra una decina di chilometri al giorno in strade urbane e che lasci la sua macchina parcheggiata per tutte le ore lavorative.

Per questa tipologia di percorrenza, non avendo altre particolari ed ulteriori esigenze, in teoria sarebbe sufficiente avere un’utilitaria. Tuttavia, c’è chi potrebbe preferire un suv o un’auto sportiva, semplicemente per questioni di gusti o passione.

Insomma quando si discute di telefoni da più di 1.000 euro, prima di parlarne bene o male, sarebbe bene fare un ragionamento più ampio.