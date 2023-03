Attenti ai rincari ingiustificati di verdura e frutta: ecco cosa troveremo al supermercato e al discount

In questi giorni entra nel vivo la campagna di raccolta degli agretti, iniziano le offerte per le fave, mentre daremo l’arrivederci ai mandarini. Di seguito oltre alla previsione sull’andamento dei prezzi al supermercato vedremo le offerte più allettanti di questa settimana.

Non abbiamo la sfera di cristallo ma come di consueto la Borsa Merci Telematica Italiana, ogni venerdì ci offre un quadro dei prezzi dell’ortofrutta nei mercati italiani all’ingrosso. Questa fotografia ci è utile per comprendere l’andamento dei prezzi che avremo fra i banchi di frutta e verdura al discount e al supermercato. Inoltre questo strumento fornitoci aiuta il consumatore a non cadere in speculazioni e ingiustificati rincari.

Nel frattempo vediamo cosa comprare questa settimana.

Attenti ai rincari ingiustificati: ecco gli ortaggi di stagione ora in offerta Fra poco vedremo cosa sarà conveniente comprare le prossime settimane ma nel frattempo troviamo in offerta da Lidl le carote di Ispica Igp ad 1,36 €/kg. Le melanzane invece saranno in offerta ad 1,99 al kg sempre da Lidl. Potremmo cucina una dadolata mediterranea unendo i pomodorini di Pachino in offerta a 1,49 € per una confezione da 300 grammi. Completiamo il nostro contorno con le patate in offerta da Aldi a 1,99 € per 3 kg. Possiamo preparare delle zuppe detox approfittando delle offerte Carrefour: finocchi a 1,49 al kg e i broccoli a 2,50 al kg.

Alcune allettanti offerte per la frutta questa settimana

Per fare il pieno di potassio alla Coop Lombardia troveremo in offerta le banane a 1,59 € al kg e le pere Kaiser ad 1,50 € al kg. Per coloro ai cui piacciono i frutti tropicali, Coop Centro propone una confezione di avocado da 200 g in offerta a 1,98 € mentre da Lidl il mango a 1,09 € al pezzo. Da Carrefour troviamo una cassetta da 2 kg di fragole a 5,98 €. Da Aldi le mele rosse hanno un ottimo prezzo (800 grammi a 0,99 €). Per l’intestino pigro, Iperal propone i kiwi a 1,98 %.

Le arance in offerta

Un po’ ovunque sono in offerta le arance ricche di antiossidanti e indispensabili per i malanni invernali. Da Eurospin le arance rosse di Sicilia costano 1,99 € al kg, da Famila una rete di arance da 1,5 kg costa 1,79€.

Le previsioni sui prezzi che troveremo in base ai dati dei mercati all’ingrosso

La BMTI, società del Sistema Camerale Italiano, ci avverte che nelle prossime settimane troveremo le zucchine e gli agretti. Nelle maggiori piazze dei mercati all’ingrosso infatti si registra una buona quantità e qualità di questi prodotti con prezzi bassi. Scarseggiano i mandarini, essendo gli ultimi scampoli della raccolta 22-23. La BMTI segnala un buon rapporto qualità-prezzo anche per le fave, i diversi tipi di radicchio ed i finocchi. Per le fragole avremo a disposizione le lucane qualità Cadonga. Inoltre nei mercati all’ingrosso restano stabili i prezzi di mele, pere e cavolfiori. Dovrebbero quindi avere un buon prezzo anche alla Grande Distribuzione quindi attenti ai rincari ingiustificati.