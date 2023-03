Il telefono non si carica e la batteria dura poco? Ecco cosa stai sbagliando e cosa dovresti fare!

Uno dei grandi problemi degli smartphone è la durata della batteria. Le batterie hanno un numero limitato di cicli di ricarica ma spesso siamo noi ad accorciarle la vita con abitudini e comportamenti sbagliati. È il momento di capire quali sono e di controllare se anche noi facciamo gli errori più comuni.

Secondo alcuni recenti studi di settore ognuno di noi passa dalle 5 alle 7 ore davanti allo smartphone. Ogni giorno. I telefoni di ultima generazione sono fondamentali per la vita quotidiana di moltissime persone. A maggior ragione da quando sono calati i prezzi e possiamo trovare incredibili prodotti nel rapporto qualità-prezzo. Il loro uso così prolungato, però, presenta il conto in termini di efficienza e durata della batteria. E proprio sulla durata influiscono gli errori che spesso facciamo senza rendercene nemmeno conto. È il momento di capire come risolvere il problema se il telefono non si carica e la batteria dura poco.

Gli errori da non fare quando carichiamo lo smartphone

Su come allungare la durata della batteria è stato detto di tutto e il contrario di tutto. Le centinaia di articoli online hanno creato confusione e spesso ci impediscono di notare i problemi più comuni che ha il telefono. Proviamo a fare finalmente chiarezza. Il primo falso mito da sfatare è quello di ricaricare il telefono fino al 100% o attaccarlo al caricabatterie quando la batteria è allo 0%. In realtà i picchi in alto o in basso potrebbero causare problemi chimici o termici al dispositivo. Quindi meglio non scendere mai sotto il 10% e caricare più del 90%.

Attenzione anche alle app. Molti credono che chiuderle ogni volta che le usiamo ci faccia risparmiare batteria. Anche questa è una credenza errata. Il telefono, in realtà, consuma più energia a interrompere forzatamente un programma attivo e a riattivarlo in un secondo momento.

Perché la batteria dura sempre meno?

Ma allora dove cercare le cause di una riduzione del funzionamento della batteria? La prima è l’uso che facciamo del display. Più lo teniamo illuminato e meno durerà la batteria. Idem se teniamo attivate le notifiche video sullo schermo.

Un altro fattore che influisce sulla vita della batteria e dello smartphone in generale è la temperatura dell’ambiente circostante. Far “lavorare” il telefono esposto al freddo o al caldo estremi gli accorcerà notevolmente la vita.

Il telefono non si carica e la batteria dura poco? Ecco come risparmiare carica

Se il telefono non si carica i motivi potrebbero essere altri e non legati agli errori visti in precedenza. Ad esempio potrebbe esserci un problema nei contatti o nel carica batterie. O ancora qualche filo staccato o addirittura un guasto all’impianto elettrico.

Anche per evitare questi inconvenienti è sempre utile capire come risparmiare carica. Il primo trucchetto è quello di impostare il display in modalità adattiva e togliere le notifiche schermo. Lo smartphone regolerà in autonomia la sua luminosità e consumerà meno energia.

Il secondo trucco, soprattutto se stiamo molte ore fuori e non abbiamo possibilità di ricaricare, è quello di impostare la modalità risparmio energetico.

L’ultimo accorgimento è quello di controllare la connessione prima di uscire di casa. Spesso ce ne dimentichiamo e teniamo attivi sia Wi-Fi che dati. Una miscela esplosiva per la durata della batteria.