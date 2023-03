Schiacciare le bottiglie di plastica prima di buttarle. Lo fai anche tu? Smetti subito: è un errore gravissimo

Quando si fa la raccolta differenziata, spesso si commettono alcuni errori, magari anche inconsapevolmente. Un esempio eclatante è il modo di buttare via le bottiglie di plastica. Continua a leggere per scoprire se tu fai le cose per bene oppure se, come la maggior parte delle persone, hai sempre sbagliato.

La raccolta dei rifiuti differenziata è ormai diventata una prassi in tutt’Italia. In ogni Comune, infatti, tutti i residenti sono chiamati a suddividere i loro rifiuti in vari contenitori, distinguibili per colore, così da facilitare lo smistamento e rendere più agevole il processo di riciclo. La nostra società si sta muovendo sempre più verso un’ottica green. Per questo, sono in molti che, oltre a mettere in pratica in maniera molto diligente la raccolta differenziata, si dedicano al riciclo di oggetti d’uso comune.

Dare una seconda vita a oggetti che, per svariati motivi, non utilizziamo più, ci permette anche di risparmiare soldi per non acquistare nuovi articoli. Con arguzia e ingegno, si può riciclare praticamente tutto: dalle spugnette dei piatti ai vecchi calzini, magari anche rotti e spaiati. Ma torniamo ora alla raccolta differenziata.

Schiacciare le bottiglie di plastica prima di buttarle, un gesto comune ma sbagliato

Prima di gettare le bottiglia di acqua e bibite nell’apposito contenitore per la plastica, quasi tutti schiacciano le bottiglia comprimendo fondo e apertura. Così facendo, si ottiene una sorta di tubo schiacciato. Un po’ tutti facciamo questa operazione perché pensiamo sia una cosa giusta. A logica, infatti, si riducono gli ingombri e così risparmiamo spazio nel contenitore per la raccolta differenziata.

Tuttavia, quello che per molti è un gesto ormai abituale che si compie in automatico, senza neppure stare a pensarci, è un gravissimo errore. Il motivo è molto semplice: i moderni macchinari non sono in grado di riconoscere come “bottiglia di plastica” una bottiglia schiacciata in questo modo. Di conseguenza, tale contenitore non verrebbe riciclato.

Qual è il sistema migliore per schiacciare le bottiglie di plastica?

Dunque, possiamo quindi dire che schiacciare le bottiglie di plastica prima di buttarle è sbagliato? Non proprio. L’errore sta nello schiacciarle come sopra spiegato, ovvero, comprimendole dall’alto verso il basso, a mo’ di fisarmonica. Dopo l’uso, le comuni bottiglie di plastica si possono sì schiacciare, ma lungo il senso di lunghezza, come una sorta di sottiletta. Così facendo, oltre a favorire un minor ingombro all’interno del sacchetto della spazzatura, si accelera anche il processo di rinascita.

Alternative per ridurre l’uso delle bottiglie di plastica

Ad ogni modo, l’ideale sarebbe ridurre notevolmente l’utilizzo della plastica. Ad esempio, usiamo bottiglie di vetro o caraffe e riempiamole, di volta in volta, con l’acqua del rubinetto.

Se questa fosse eccessivamente ricca di calcare, è possibile acquistare un depuratore per l’acqua da installare sul rubinetto della cucina. In alternativa, optare per una caraffa dotata di filtro. E se l’acqua naturale non piace, basta acquistare un gasatore che trasforma l’acqua del rubinetto in acqua frizzante pronta da bere!