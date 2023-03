Cosa vedere stasera su Amazon Prime Video? 3 idee: commedia, film d’avventura e documentario

La piattaforma mette a disposizione degli utenti un catalogo ampio. Ci sono, ovviamente, diverse opportunità e ognuno può scegliere ciò che preferisce. Chi invece, fosse aperto a qualche consiglio, potrebbe considerare queste tre soluzioni variegate.

Piattaforme come Amazon Prime Video hanno il pregio di mettere i propri utenti nelle condizioni di scegliere davvero ciò che preferiscono. Ognuno può andare a scegliere il contenuto che è maggiormente in linea con le proprie aspettative di una serata.

Cosa vedere stasera su Amazon Prime Video? Ecco il primo consiglio

Chi cerca una commedia, ad esempio, ed apprezza quelle americane dovrebbe non farsi sfuggire “Una spia e mezzo”. Il film ha la regia di Rawson Marshall Thurber. Gli interpetri sono, invece, Dwayne Johnson, Kevin Hart e Amy Ryan. Un ragazzo, in passato finito nel mirino dei bulli, diventa agente della CIA e dopo diversi anni ritrova un vecchio amico dei tempi della scuola. I due finiranno in una sequenza di situazioni che mischiano fasi di azione e avventura, ma con tratti da commedia.

Un film d’azione e avventura

Il secondo consiglio, invece, si basa su un nome che, quando si parla di azione e avventura, è quasi una garanzia. Jason Statham, assieme a Jessica Alba e Tommy Lee Jones, fa parte del cast di “Mechanic: Resurrection”. Il protagonista, uscito da certi giri, sarà costretto a tornarci per uccidere gli uomini più pericolosi al mondo. La sfida sarà anche quella di non lasciare segni che possano ricondurre al fatto che lui possa essere l’autore. Il film è del 2016 ed è diretto da Dennis Gansel.

Un documentario interessante

La proposta come documentario è, invece, quella che narra di una storia di sport che, però, appassiona tutti. Il titolo è“Kobe – Una storia italiana”. Si parla di Kobe Bryant e del rapporto della leggendaria star Nba con l’Italia. Il padre era, infatti, un giocatore di basket che ha a lungo militato in squadre italiane. Questo ha fatto sì che Bryant abbia vissuto una fase importante della sua vita nel Bel Paese. Su Amazon Prime Video c’è un interessantissimo documentario che dura circa un’ora e venti.

La scelta dipende anche da ciò che si desidera

I titoli indicati rappresentano tre idee che chiunque può valutare quando si troverà a scegliere cosa vedere stasera su Amazon Prime. Questa piattaforma, come altre presenti, è infatti particolarmente ricca di contenuti e spesso non è facile scegliere in

poco tempo il contenuto di cui fruire. Anche se, a volte, ad orientare le scelte è lo stato d’animo e la volontà. Chi, ad esempio, punta a passare una serata allegra potrebbe avere esigenze diverse da chi sta cercando un film d’azione.