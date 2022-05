Non polvere di caffè per allontanare le vespe dal balcone ma quest’olio naturale il cui aroma ci aiuterebbe anche a respirare meglio rilassandoci

Non sono ospiti desiderati nel balcone, soprattutto quando vogliamo riposare e passare qualche ora tranquilla all’aperto. Se decidono di costruirsi il nido nelle vicinanze, ci creano un problema scomodo che deve essere risolto. In alcuni casi la prevenzione può dare maggiori risultati della cura.

Le vespe sono golose e attratte da cibi ricchi di zucchero come la frutta. Se abbiamo appena finito di cenare, è meglio sparecchiare e ripulire, raccogliendo la spazzatura negli appositi bidoni, che dobbiamo tenere in un posto riparato prima dello smaltimento.

Le vespe sono opportuniste e gli avanzi di cibo come carne o pesce, ricchi di proteine, sono la nutrizione ideale. Se non vogliamo ritrovarci a combattere con insetti invadenti utilizziamo la prudenza. Un balcone in ordine è sempre il primo passo per vivere sereni. Solitamente i consigli che ci vengono dati per tenere le vespe lontane riguardano la polvere di caffè e la naftalina. Ma si può fare di meglio.

Curare i vasi di erbe

Il caffè andrebbe bruciato nella stagnola mentre la naftalina sistemata in vari punti del balcone. È un peccato sprecare il caffè che è prezioso, mentre la naftalina ha un odore molto forte che potrebbe darci noia. In questi casi, ricorrere alle erbe ha due vantaggi. Il primo riguarda l’efficacia e il secondo i benefici che potremmo trarre dalla coltivazione. Ma anche dall’utilizzo degli oli aromatizzati che troviamo in erboristeria.

Non polvere di caffè, quindi, ma piccole piante da sistemare in balcone per abbellirlo e profumarlo durante tutta la stagione estiva. A partire dalla citronella, per arrivare ai chiodi di garofano, alla salvia, al timo e al rosmarino. Sono piante aromatiche che ci torneranno molto utili in cucina e che creeranno delle barriere efficaci. Ma senza queste difese, sarà il profumo che abbiamo indosso a trasformarsi in un richiamo. Quindi, prendiamo le dovute precauzioni.

Non polvere di caffè per allontanare le vespe dal balcone ma quest’olio naturale il cui aroma ci aiuterebbe anche a respirare meglio rilassandoci

Così come le erbe, anche gli oli essenziali possono difenderci quando decidiamo di stare all’aria aperta. In commercio c’è un olio che è particolarmente efficace e allo stesso tempo ricco di proprietà benefiche di cui potremmo godere. Si tratta dell’olio essenziale di Wintergreen, ricavato dalla Gaultheria procumbens, pianta originaria del Nord America.

Si trova nelle erboristerie, è un olio terapeutico che ha un profumo dolce rassomigliante alla menta. Bisogna immergere alcune gocce nell’acqua calda, in modo che vengano rilasciati gli enzimi benefici. Sarebbe un rimedio naturale utile per curare problemi polmonari, stanchezza e stress.

Unito alla menta piperita può profumare il balcone dando vita a un’essenza in grado di rilassarci e allo stesso tempo tenere lontane vespe e altri insetti. L’odore simile alla menta è dovuto alla gaulterina, un composto presente nelle foglie che non odorerebbero affatto senza di esso. Questo preparato può essere una soluzione gradevole al problema delle vespe in balcone.

