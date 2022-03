Le giornate si allungano, le temperature si alzano e la primavera sta finalmente per bussare alle nostre porte. Meglio non farci trovare impreparati, dunque, ed essere pronti ad abbellire casa, balcone e giardino con piante e fiori profumati. Purtroppo, la stagione non offre ancora il tripudio di colori tipico dell’estate, ma non per questo dobbiamo accontentarci di ciclamini e piante grasse.

C’è infatti una pianta, ancora poco conosciuta, che è una delle primissime a fiorire e per di più ha un ottimo profumo. Già a fine febbraio se ne vedevano diverse in giro, ma il suo periodo di massimo splendore sarà proprio la prima metà di marzo. Vediamo di che pianta si tratta e come adottarne una.

Adottiamo questa pianta che è la prima a fiorire, profuma tantissimo e attirerà le farfalle nel giardino e sul balcone

Ma di che pianta stiamo parlando? Si tratta della splendida Edgeworthia. Sì, ha un nome strano, ma non lasciamoci scoraggiare. Questa pianta ha la particolarità di fiorire prima di mettere le foglie. È uno spettacolo vedere i rami nudi ma ricoperti di fiori e certamente farà un’ottima figura nel nostro balcone o giardino.

La Edgeworthia è la pianta perfetta per inaugurare la bella stagione. I suoi fiori sono di colore giallo o bianco ed emettono un ottimo profumo. Sono anche tra i preferiti degli insetti impollinatori, soprattutto in questo periodo in cui il cibo per loro è ancora scarso. Se vogliamo attirare le amiche api e farfalle nel nostro giardino, adottiamo questa pianta che è la prima a fornire loro del cibo. Si tratta di una pianta semplice e robusta, ma ha bisogno di qualche accortezza.

Ha bisogno di innaffiature frequenti, ma con terreno sempre ben drenato

La Edgeworthia non ha necessità particolari. Ha però bisogno di innaffiature frequenti e il terreno intorno alla pianta o il terriccio del vaso non dovrebbe mai essere completamente secco. Attenzione però ai ristagni d’acqua, perché le radici della pianta sono abbastanza delicate e potrebbero marcire facilmente. La pianta sopravvive bene sia al sole che in ombra. Se è in pieno sole, dovremmo però avere cura durante la stagione estiva di nebulizzare spesso le foglie con dell’acqua, sempre dopo il tramonto, per evitare che secchi troppo.

I ramoscelli fioriti della Edgeworthia sono un perfetto ornamento per il nostro salotto o per il davanzale di una finestra e, oltre ad essere belli, riempiranno la casa di un dolcissimo profumo. Ecco un altro consiglio per una pianta da appartamento adatta alla stagione e no, non si tratta del ciclamino.