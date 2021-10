Il divano o la poltrona sono due elementi di arredamento a cui teniamo particolarmente. Non solo devono essere in linea con l’atmosfera e lo stile della casa, ma devono essere comodi. È proprio lì che ci sediamo per rilassarci e riposarci dopo una lunga giornata di lavoro. Quindi è fondamentale sceglierli di ottima fattura e con una seduta che ci faccia venire voglia di non alzarci più.

Se stiamo pensando di cambiare il nostro vecchio divano ormai un po’ sfondato e rovinato ecco qualche consiglio. Abbiamo già stilato una mini guida su come scegliere il divano perfetto per le nostre esigenze che sia comodo e elegante. Ma se le solite poltrone o divani a tre posti ci hanno stufato, ecco una soluzione. Perché non scegliere una chaise longue? Questa poltrona molto in voga già dall’Antica Grecia è tornata prepotentemente di moda negli ultimi anni. Anche se il nome ci sembra difficile da pronunciare non è altro che una poltrona dalla seduta allungata.

Eleganza e comfort sono assicurati con questa poltrona che è tornata recentemente di moda

Una soluzione ideale per rilassarsi con una bella tazza di tè caldo tra le mani. Ma anche per leggere un buon libro o guardare la nostra serie tv preferita. Queste particolari poltrone possono essere di vari materiali proprio come i divani. Dal classico cotone, tessuto, similpelle o microfibra. Dallo stile semplice e moderno, con linee molto classiche fino a modelli con effetto trapuntato.

Le dimensioni sono un vero invito al riposo e al relax. Si parte da quelle più corte che prevedono una seduta da circa 150 cm fino a modelli anche di due o tre metri. Se ci preoccupa la larghezza della seduta, nessun problema. Infatti si possono scegliere da una misura base di circa 60 cm fino addirittura a 100 cm. Per farci un’idea più precisa un letto ad una piazza e mezza è largo 120 cm.

Insomma una soluzione di lusso e confortevole che rimpiazza in tutto e per tutto il divano con penisola. Se vogliamo avere un complemento d’arredo originale e di classe non possiamo rinunciare alla chaise longue.

Ma dove posizionarla per inglobarla al meglio nello stile del nostro soggiorno? Vicino alla libreria ad esempio, sarà l’angolo ideale per una lettura in totale relax. Oppure disposta in obliquo per valorizzare un angolo un po’ spoglio del soggiorno con accanto una pianta. Si può posizionare anche in camera da letto, ma deve essere molto spaziosa. Oppure in veranda scegliendo un modello di un tessuto resistente anche all’esterno.

Ecco, quindi, che eleganza e comfort sono assicurati con questa poltrona che è tornata recentemente di moda. Se vogliamo una casa impeccabile dallo stile unico non possiamo non scegliere la chaise longue. E se pensiamo sia troppo costosa bisogna ricredersi. I modelli base e più corti partono da una cifra di circa 150 euro.