Lo smalto è uno strumento capace di vestire le nostre mani. Proprio come un vestito, scegliere lo smalto giusto può darci quel tocco in più e farci apparire più eleganti.

La moda in questo può esserci d’aiuto. Infatti, ogni stagione dell’anno porta le sue tendenze e le passerelle ci suggeriscono su cosa puntare.

Se non sappiamo quale colore scegliere, possiamo lasciarci consigliare dalle nuove tendenze che stanno per imporsi.

Oggi sveleremo il ritorno in questa primavera di 3 colori classici e perfetti ad ogni età. Inoltre, questi colori sono adatti sia per unghie lunghe, sia per quelle più corte. Se per mesi hanno dominato colori estrosi e nail art appariscenti, nella nuova stagione potremo tornare a tinte meno vistose.

Se vogliamo andare sul sicuro, queste 3 tinte ci permetteranno di distinguerci portando subito la mente alla stagione che sta per cominciare.

3 colori di smalto perfetti per unghie lunghe e corte anche a 50 anni e quando non ci si sente più tanto giovani

Colori delicati e nei toni pastello si impongono nella stagione primaverile. Il primo colore su cui puntare è l’azzurro cielo. Dopo il very pery, il colore che ha dettato legge per mesi, adesso possiamo puntare su tinte più delicate.

Elegante e raffinato, l’azzurro cielo conferisce alle nostre mani un aspetto fresco e mai esagerato. Per un tocco in più, possiamo scegliere di portarlo in versione opaca.

L’azzurro cielo è perfetto per sbizzarrirsi con qualche nail art. Diamo spazio alla creatività con fiori o magari decori geometrici sui toni dell’argento o del bianco.

Rosso e bordeaux

L’idea che il rosso e il bordeaux siano colori esclusivamente natalizi è stata ormai sdoganata. Questi 2 colori senza tempo saranno perfetti anche nella stagione primaverile, regalando alle nostre unghie un tocco classico che non passa mai inosservato.

Entrambi stanno bene su ogni tipo di unghia, purché curata. Inoltre, sono davvero perfetti se abbiamo una carnagione leggermente scura.

Consigliamo di scegliere una manicure tinta unita senza osare nail art, che potrebbero apparire too much. Rosso e bordeaux sono simbolo di eleganza e non hanno bisogno di fronzoli. Per un effetto wow consigliamo la sua versione matt.

Rosa baby

Indipendentemente dalla nostra carnagione, il rosa baby sta bene a tutte. Questo colore molto neutro ma dai toni rosati è perfetto da sfoggiare in questa primavera.

Il rosa baby è una delle proposte più raffinate di sempre ed è l’ideale per chi vuole essere sempre impeccabile in ogni occasione.

Anche in questo caso, possiamo scegliere una nail art delicata da realizzare solo su un’unghia per non appesantire la manicure. Infine, il rosa baby spicca se sfoggiato con un finish lucido perché risulta ancora più chic.

Scegliere questi 3 colori di smalto perfetti ad ogni età ci permetterà di sentirci a nostro agio con stile e personalità.

Approfondimento

Unghie sempre perfette e alla moda anche a 40 e 50 anni con questo colore da scegliere per una manicure spettacolare