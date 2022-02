È un frutto forse non abbastanza amato. Eppure non ha nulla da invidiare a mele e arance, a fragole e banane. Stiamo parlando del kiwi, il frutto dall’invidiabile colore verde che ravviva le macedonie e le altre preparazioni invernali. Forse non lo preferiamo per il sapore leggermente aspro quando non è giunto a perfetta maturazione. Eppure è prezioso per la nostra salute e ha un contenuto di vitamina C superiore all’arancia. Lo troviamo nei banchi della frutta da ottobre a maggio e anche in estate, ma di provenienza neozelandese.

Combatte la stitichezza

Soprattutto coloro che soffrono di stitichezza dovrebbero prediligerlo, perché il kiwi ha un’efficace azione di stimolo per l’intestino. Contiene infatti uno zucchero che ha effetti lassativi, il sorbitolo, e il magnesio, un prezioso minerale che rende idratate le feci e ne favorisce il transito. Per avere questo effetto bisognerebbe mangiare due kiwi freschi al mattino a colazione preferibilmente a stomaco vuoto. Quindi non per cena ma mangiato a colazione il kiwi sprigionerebbe tutta la sua efficacia. Solo così l’azione lassativa si potenzierebbe e l’intestino verrebbe stimolato.

Protraendo questa pratica nel tempo arriveremmo a una vera e propria rieducazione dell’intestino con il superamento della stitichezza e della costipazione. Il kiwi a colazione può essere mangiato anche insieme allo yogurt per un pasto completo e per l’azione anti stipsi combinata di frutta e yogurt. E possiamo accompagnarlo con un bicchiere di acqua. L’unica controindicazione potrebbe essere la presenza di colite. In questo caso il kiwi potrebbe rivelarsi irritante per l’intestino.

Non per cena ma mangiato a colazione questo frutto è il miglior lassativo naturale e aiuterebbe a dimagrire secondo la scienza

Il kiwi fa anche dimagrire? Pare di sì. Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Nutritional Science, il kiwi mangiato a colazione rallenterebbe l’assorbimento degli zuccheri nel sangue. Sarebbe un ottimo rimedio per evitare i famigerati cali di zucchero che provocano sensazione di stanchezza e stimolano la fame. E ci fanno sgarrare tra un pasto e l’altro. Inoltre, la presenza di fibre lo renderebbe un ottimo regolatore del metabolismo e dell’assorbimento dei grassi.

Infine, il kiwi depurerebbe l’organismo e ridurrebbe il senso di gonfiore facendoci sentire più in forma e più leggeri. E contiene solo 79 calorie per 100 grammi di prodotto. Possiamo pertanto considerarlo uno splendido alleato della nostra linea e del nostro benessere. A volte dimentichiamo che la natura con i suoi frutti e i suoi prodotti ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno. Basta solo saperne approfittare.

