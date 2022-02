Avere un aspetto curato implica una scelta attenta dell’abbigliamento che possa valorizzarci. Anche una chioma morbida con un bel taglio ci fa sentire a posto. Non è da trascurare nemmeno un trattamento appropriato al tipo di pelle. Bisognerebbe scegliere le creme adatte in modo da evitare screpolature e rughe, specialmente sul viso. A proposito di questa parte del nostro corpo, essendo la parte più esposta e dove si posano gli sguardi, ad esempio in una conversazione, sarebbe bene trattarlo con prodotti di qualità.

Oltre alle creme idratanti o antirughe, si può migliorare tramite il make up. Ad esempio, se ci sono imperfezioni tipo macchioline o cicatrici, oltre all’uso del fondotinta si può usare il correttore. In base al colore che vogliamo nascondere, si possono usare correttori diversi, tipo quello verde per dissimulare rossori e il giallo per camuffare le eventuali occhiaie blu. Oltre a questi utili strumenti per il trucco, si può migliorare l’aspetto del viso tramite il contouring. Per quanto riguarda soprattutto gli occhi, l’uso degli ombretti e della matita può esaltarli e correggerne la forma. Scopriamo come.

Per truccare gli occhi vicini o distanti e avere uno sguardo più bello anche a 50 anni ecco come usare ombretto e matita

Se guardandoci attentamente allo specchio capiamo che i nostri occhi sono troppo vicini al naso oppure più distanti, per dare più armonia al viso si può provare un trucco adatto, in questo modo:

se si hanno gli occhi troppo vicini, dopo aver applicato un primer o una base chiara, utilizzare un ombretto luminoso verso il naso. Dopo, con uno più scuro, colorare la parte più esterna sfumando verso le tempie. Passare la matita da metà dell’occhio verso il suo esterno. Ripassare, se si vuole, con l’eyeliner. Se l’occhio è un po’ all’ingiù, sia l’ombretto scuro che la matita dovrebbero seguire una linea verso l’alto. L’inizio delle sopracciglia dovrebbe partire un po’ distante dal centro del naso, distanziandole;

per gli occhi distanti, le sopracciglia possono iniziare nella zona più vicina al centro della parte superiore del naso, ravvicinandole. Con la matita segnare una linea dall’angolo esterno dell’occhio fino a quasi la parte opposta, sia sulla rima palpebrale che sopra, sulla piega. Sfumare e passare sopra un ombretto scuro, muovendoci verso l’interno. Applicare, poi, un ombretto illuminante sotto l’arcata sopraccigliare e sulla palpebra.

Per truccare gli occhi vicini o distanti, quindi, bastano pochi accorgimenti in modo da migliorare il nostro sguardo.