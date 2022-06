Per donare nuova energia al proprio corpo e migliora le proprie prestazioni, c’è un segreto infallibile che può essere inglobato nella propria routine quotidiana e aiutarci a riequilibrare il nostro bioritmo.

Notiamo spesso un calo delle prestazioni tra le 13:00 e le 15:00. La pressione sanguigna scende e ci sentiamo stanchi. Secondo la Harvard Medical School, il nostro corpo ha un orologio biologico che influenza vari processi e che controlla:

la temperatura corporea;

la pressione sanguigna;

la produzione di succhi digestivi.

L’orologio interiore regola non solo i processi fisiologici ma anche il proprio benessere. Per questo motivo ci si sente svegli e attivi al mattino e stanchi alla sera.

Se si utilizza gran parte della propria energia nella prima metà della giornata, si potrebbe sperimentare un crollo verso mezzogiorno, soprattutto in fase di digestione, dopo aver mangiato.

Ed è proprio in questo momento che il corpo richiede una pausa per alleviare lo stress e recuperare le energie necessarie a superare la seconda metà della giornata.

Con questo facile suggerimento si possono ricaricare le energie ed essere più produttivi, efficienti ed efficaci

Dopo pranzo bisognerebbe prendersi una pausa, per il corpo e per la mente e il modo migliore per farlo è il pisolino pomeridiano. Breve, concentrato ma utilissimo per ricaricare le energie e tornare a lavoro molto più produttivi.

Se nel momento di down delle nostre energie, ci sforziamo di restare svegli, aumentiamo ancora di più lo stress fisico.

L’assenza di un pisolino pomeridiano porta a queste conseguenze spiacevoli:

mancanza di concentrazione;

minore produttività;

umore in calo;

maggiore irritabilità;

sintomi depressivi;

si è più inclini a commettere errori;

maggiori rischi di incidenti per negligenza.

Quali sono i vantaggi

I sonnellini pomeridiani sono buoni, salutari e producono ottimi risultati. Con questo facile suggerimento si possono ricaricare le energie e si può riprendere a lavorare in maniera più concentrata.

Il pisolino pomeridiano, ovviamente, si chiama così perché non si tratta di un sonno profondo lungo ore, ma di un sonnellino di massimo mezz’ora, almeno 3 volte a settimana.

In poche parole non si deve dormire profondamente, ma riposarsi. Anche pochi minuti sono sufficienti per sentirsi meglio.

I vantaggi di un pisolino pomeridiano sono:

rigenerazione del corpo;

la riparazione delle cellule danneggiate:

il sistema immunitario riprende a funzionare;

il rischio di malattie cardiovascolari diminuisce;

si riduce lo stress;

le informazioni registrate possono essere elaborate e archiviate meglio;

ci si sente più produttivi, in forma e si diventa più reattivi;

migliora la memoria e la capacità di apprendimento.

Suggerimenti per fare un rilassante sonnellino

Un pisolino davvero efficace, non deve superare 30 minuti, perché se dura più a lungo il corpo entra nella fase di sonno profondo e dopo sarà molto difficile riprendere le proprie attività.

Durante questo tempo bisogna sincerarsi che nessuno ci disturbi e quindi è consigliabile disattivare l’audio del telefono. Il sonnellino ideale sarebbe da fare distesi, ma in ufficio questo non sempre è possibile; quindi, si fa il possibile sedendosi comodamente sulla propria sedia, alzando le gambe e lasciando le braccia rilasste sui braccioli.

Anche una pausa di soli sei minuti può aiutare a ritornare freschi, energici ed efficienti.

Lettura consigliata

Scopriamo com’è possibile prendersi un anno sabbatico e godere di una pausa lavorativa lunga