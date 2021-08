La maggior parte di noi ama tenere pulita la propria casa. Molti, infatti, tengono particolarmente alla cura del luogo in cui vivono, cercando di mantenerlo igienizzato e profumato il più spesso possibile. E questa è certamente un’azione ammirevole. Ma la pulizia del nostro appartamento e l’attenzione che gli riserviamo non servono solo a vivere in un ambiente profumato o a presentarsi in un certo modo agli ospiti. Un determinato livello di igiene, infatti, aiuta anche a tenere insetti e animaletti indesiderati lontano dalle nostre stanze. Per esempio, in pochi controllano in modo assiduo il bagno come dovrebbero. E questo perché forse non sono a conoscenza del fatto che alcuni aspetti di questo luogo della casa potrebbero attrarre degli ospiti indesiderati, soprattutto delle formiche. E di certo nessuno di noi vorrebbe svegliarsi con una colonia di questi animaletti nel proprio bagno. Vediamo, quindi, cosa dovremmo fare per prevenire il problema.

Non molti lo sanno ma è proprio questo che potrebbe attirare le formiche in casa

Nel nostro bagno sarà molto facile incontrare un determinato tipo di formica. Si tratta di quella più comune e conosciuta, di colore nero e molto piccola. Ovviamente, se ne dovessimo vedere solo un paio, non c’è alcun bisogno di correre ai ripari. Infatti, è totalmente plausibile che siano entrate da qualche fessura e basterà sbarazzarsene velocemente per non avere alcun tipo di problema. Ma se dovessimo trovarne parecchie, allora le cose cambiano. E questa presenza potrebbe essere causata da un aspetto del bagno a cui pochi pongono la giusta attenzione. Stiamo parlando delle piccole perdite d’acqua. Infatti, questo insetto è fortemente attratto dall’umidità e dall’acqua e, se dovessero esserci dei ristagni di umidità o delle perdite dai tubi, potremo trovarci di fronte a una colonia di questi animaletti. Infatti, non molti lo sanno ma è proprio questo che potrebbe attirare le formiche in casa.

Ecco quindi tutto ciò che dovremmo fare per evitare che questo animaletto venga a farci visita

Per cercare di prevenire il problema e non essere costretti a correre ai ripari, ci basterà mettere in atto alcune accortezze molto utili. Per prima cosa, controlliamo periodicamente se ci sono delle perdite in bagno, anche se sembrano irrilevanti. Inoltre, chiudiamo i tubi che perdono qualora dovessimo averne e cerchiamo di chiudere qualsiasi fessura tra le mattonelle per evitare infiltrazioni d’acqua. In più, proviamo a non lasciare ciotole d’acqua per i nostri animali in bagno, in modo da non attirare le formiche. Ma, se dovesse essere troppo tardi, potremo chiamare sicuramente un disinfestatore, qualora il numero delle formiche fosse importante. Oppure, prima, possiamo ricorrere ad alcuni rimedi della nonna. Nel nostro precedente articolo “Se anche tu hai questo problema usa i gusci d’uovo”, per esempio, ne indichiamo uno che forse in questo caso potrebbe tornarci utile.