Sono ormai decine di anni che il problema dei piccioni è diventato una seria difficoltà da affrontare a livello urbano. I piccioni, infatti, sono sempre più una fonte di inquinamento e sporcizia per le nostre città e, ancor peggio, per le nostre case. Infatti, oltre a nidificare in palazzi storici e lasciare traccia del loro passaggio sui monumenti, questi volatili sono un problema anche in casa. Oltre agli escrementi che corrodono i materiali, tra cui anche la carrozzeria della macchina, attraverso i piccioni potremmo correre il rischio di contrarre la zecca del piccione. Tuttavia esistono metodi domestici per arginare il problema.

Odori e luci

Allontanare da tetto e terrazzo i piccioni potrebbe diventare più semplice se sfruttassimo quello che loro proprio non sopportano. Prima però è importante ricordare che dovremmo fare in modo che fonti di interesse per i piccioni scompaiano dal terrazzo. Questo vuol dire evitare di lasciare residui di cibo in giro e rimuovere potenziali fonti di acqua. Una volta fatto questo possiamo cominciare a dissuadere l’arrivo dei piccioni con repellenti olfattivi. Per scacciare i piccioni è opportuno usare spezie forti e piccanti come paprika, cannella o, ancora meglio, del peperoncino.

Se però vogliamo ottenere un risultato ancora più efficace possiamo usare della comune naftalina. Inseriamone delle palline sbriciolate in sacchetti di garza e disponiamole sul tetto o sul terrazzo. I piccioni saranno stomacati dall’odore della naftalina. Per intensificare l’effetto possiamo apporre delle strisce di carta stagnola sui cornicioni per fare in modo che il riflesso del sole abbai e spaventi i piccioni.

Allontanare da tetto e terrazzo i piccioni ed eliminare le formiche da casa

Ma gli sgraditi ospiti che possono arrivare sui nostri terrazzi e balconi o, ancora peggio dentro le nostre case, non terminano con i piccioni. Altrettanto fastidiose, infatti, sono le brulicanti formiche che arrivano in casa alla caccia di cibo e riparo. Spesso e volentieri le formiche approdano in cucina perché fiutano briciole e residui alimentari. Dunque, proprio come per i piccioni, dovremo fare in modo di tenere puliti i nostri spazi domestici. Se però vogliamo far sì che le formiche si tengano a distanza, il segreto è proprio nel metodo di pulizia. Quello che dovremo fare sarà passare lo straccio per pavimenti imbevendolo in una soluzione di acqua e aceto. In questo modo renderemo igienizzato il pavimento con il vantaggio di dare una profumazione sgradevole per le formiche.

Inoltre è possibile lasciare delle trappole per formiche utilizzando bicarbonato e zucchero a velo miscelati. Questi insetti saranno attratti dallo zucchero e ingeriranno anche il bicarbonato che sarà per loro l’ultimo pasto. Tuttavia attenzione alla presenza di formiche in casa, perché potrebbe indicare la presenza di altri insetti pericolosi per le piante.

