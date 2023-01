Non mettere mai queste 10 cose in lavastoviglie! Pensi di conoscerle tutte? Non solo utensili in legno e di cristallo

Non mettere mai queste 10 cose in lavastoviglie! - proiezionidiborsa.it

La lavastoviglie è uno strumento prezioso che moltissime famiglie hanno in casa. Gli elettrodomestici hanno bisogno di attenzioni e manutenzione costante per far sì che funzionino bene. Inoltre, devi tenere presente che non tutti gli utensili che usi in cucina sono idonei al lavaggio in lavastoviglie. Oggi vogliamo svelare che cosa non mettere mai in lavastoviglie.

Come tutti gli elettrodomestici anche questo ci permette di risparmiare tempo e fatica, anche se può consumare molta energia. Per molti di noi la lavastoviglie è uno strumento ormai indispensabile.

Tuttavia, per non incorrere in brutte sorprese, devi sapere che alcuni oggetti si devono lavare a mano. Sarebbe un vero peccato scoprire a lavaggio terminato che alcune stoviglie, piatti ed altri utensili si sono rovinati. Per evitare ogni spiacevole sorpresa, continua a leggere l’articolo.

Come funziona la lavastoviglie e come pulirla

La lavastoviglie lava a temperature più alte rispetto a quelle che usiamo per il lavaggio tradizionale. Può arrivare a circa 70 gradi centigradi e questo ci permette un grado di pulizia ed igiene molto elevato.

Tuttavia, anche la lavastoviglie ha bisogno di cure. Per mantenerla pulita e profumata, puoi usare una soluzione di acqua, aceto bianco e bicarbonato ed eliminare così sporco ed incrostazioni di calcare.

Non mettere mai queste 10 cose in lavastoviglie! Ecco cosa non lavare mai con questo elettrodomestico e i materiali da evitare

Ci sono dei materiali che in lavastoviglie si rovinano e tra quelli che tutti conosciamo abbiamo il legno e il cristallo. Il legno è un materiale poroso e sottoposto ad alte temperature e umidità potrebbe gonfiarsi e rovinarsi.

Per quanto riguarda il cristallo, invece, si tratta di un materiale decisamente delicato. In lavastoviglie questi oggetti potrebbero rompersi e perdere lucentezza e trasparenza. Pertanto, evita taglieri e utensili con parti in legno, ma anche oggetti e calici in cristallo.

Un altro materiale non idoneo al lavaggio in lavastoviglie è il bambù. Questo potrebbe cambiare colore e deteriorarsi. Inoltre, il materiale favorisce lo sviluppo di batteri se lavato in questo modo.

Altri oggetti e materiali da non mettere assolutamente in lavastoviglie

Salvo indicazioni differenti, non puoi lavare in lavastoviglie padelle rivestite in ceramica o con fondo smaltato, pietre ollari e i coperchi delle pentole a pressione. Questi sono dotati di valvole che potrebbero ostruirsi in lavastoviglie, pertanto è meglio evitare.

Bistecchiere ed altri oggetti in ghisa potrebbero arrugginirsi facilmente e dunque è meglio lavarli con cura a mano. Inoltre, per evitare che possano macchiarsi, non lavare in lavastoviglie oggetti in alluminio non smaltato e in rame.

Essendo un materiale molto sensibile alle alte temperature, se possibile lava a mano gli oggetti e i piatti in porcellana.

Infine, tutti i piatti e contenitori in plastica sottile o che presentano pitture o immagini stampate potrebbero rovinarsi.

Utensili da lavare sempre a mano

Non mettere mai queste 10 cose in lavastoviglie! Tra queste ci sono i coltelli in acciaio temperato, ma anche le grattugie. La grattugia per via della sua struttura difficilmente risulterà pulita anche dopo un ciclo di lavaggio molto lungo.