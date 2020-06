Non mangiare la cipolla il giorno dopo averla tagliata, diventa tossica. La cipolla ha svariati benefici che in molti conoscono. Ma, tra tutte le proprietà positive che ha, ne ha sicuramente alcune cattive. Mai sentito parlare di alito da cipolla? Ecco, questo per esempio. Ci sono però altre storie sui pericoli della cipolla. Molti sono infatti convinti che mangiare una cipolla il giorno dopo averla tagliata sia pericoloso per la salute. Questo perché l’ortaggio ha assorbito, durante la notte, i batteri dannosi per il nostro organismo. Questo discorso si riferisce soprattutto alle cipolle cotte. Dunque, il consiglio è quello di non utilizzare una cipolla già tagliata in cucina. Quanto c’è però di scientifico in queste affermazioni? È vero che è meglio non mangiare una cipolla il giorno dopo averla tagliata? Diventa tossica o è solo una leggenda metropolitana? Scopriamolo insieme.

In realtà, a sostenere questa tesi, non c’è alcuna prova scientifica. Nessun test apparentemente è stato fatto per verificare la tossicità di una cipolla già tagliata. Gli articoli che riportano questa notizia, dicono però che la cipolla riutilizzata possa essere altamente velenosa. I medici cercano invece di chiarire la situazione. Molti studiosi affermano che non è vero che la cipolla diventa tossica per l’organismo, ma che degli accorgimenti sono necessari. Il consiglio è quello di conservare una cipolla già tagliata con attenzione. Dunque, basterà metterla in un recipiente e lasciarla in frigo. Il pericolo potrebbe nascere se fosse lasciata nel frigorifero senza alcuna protezione. Tutto qui!

I benefici della cipolla

E se questa storia quindi sembra essere più una notizia gonfiata che altro, noi vogliamo ricordarvi i grandi benefici delle cipolle. La cipolla ha un forte valore nutritivo grazie alla presenza di vitamine e sali minerali. I fermenti che la compongono, inoltre, aiutano la digestione e stimolano il metabolismo. Gli oligominerali come zolfo, ferro e potassio, poi, aiutano il nostro organismo! Inoltre, può essere usata in dermatologia e come antibiotico e antibatterico. Insomma, davvero, gli usi benefici della cipolla sono infiniti!