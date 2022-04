Molti pensano che la famosa dieta mediterranea sia composta solamente da alimenti di origine vegetale. Frutta, verdura, legumi, cereali. Ma, in realtà, nell’elenco compaiono anche il pesce e la carne, sia rossa che bianca. Parlando proprio della carne, sappiamo che in commercio possiamo scegliere tra tantissimi tagli. Ad esempio, si potrebbe optare per questa carne magra, perfetta da abbinare con i broccoli. Oppure scegliere questa carne altamente digeribile e molto semplice da cucinare. Insomma, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

I metodi più utilizzati

È capitato a tutti di cuocere una bistecca o una semplice fettina di carne in padella e non riuscire a mangiarla perché troppo dura. Ottenere una carne morbida e che si scioglie in bocca non è sempre facile. Per evitare che diventi immangiabile, è necessario conoscere qualche trucchetto da vero intenditore, racchiuso nei libri delle ricette della nonna. Non è sempre la cottura che rende la carne dura, ma spesso questo problema dipende anche dal taglio che si acquista.

Per rendere la carne morbida velocemente è necessario lavorarla con il batticarne. Basterà sistemare le fettine su un tagliere e posizionarle tra due pezzi di pellicola trasparente per evitare di rovinare troppo la polpa. In questo modo, le fibre si romperanno e la carne risulterà più tenera. Ma anche la tecnica del sale è molto efficace. Ricopriamo la carne con del sale grosso e lasciamo che riposi per un’ora. Prima di procedere alla cottura, sciacquiamo sotto l’acqua le nostre fettine.

Per una carne così tenera e succosa che si scioglie in bocca, ecco alcuni rimedi indispensabili utilizzati dalle nonne

Oltre alla tecnica del sale e quella della battitura, possiamo anche utilizzare un altro metodo molto efficace. In questo caso ci viene in aiuto un prodotto spesso presente nella nostra dispensa e indispensabile per la pulizia della casa. Parliamo del caro e vecchio bicarbonato. Ma come si utilizza? Procediamo con la nostra ricetta e, a circa un terzo della cottura, aggiungiamo il bicarbonato. Le dosi dovranno essere: un cucchiaino di prodotto ogni mezzo chilo di carne. Facciamo attenzione, perché il bicarbonato a contatto con il sugo o con un altro liquido, potrebbe creare delle bolle e provocare degli schizzi.

Qualche altro consiglio

Per ottenere una carne morbida dobbiamo fare attenzione anche al momento della cottura. Se utilizziamo il forno o la padella, cerchiamo di tenere sempre la carne ben idratata, bagnandola con un liquido (brodo o vino). Ma è anche indispensabile che la carne, prima della cottura, non sia troppo fredda. Per girarla non utilizziamo la forchetta ma le pinze. In questo modo eviteremo che i succhi contenuti si disperdano. Per una carne così tenera e succosa, da fare invidia a pareti e amici, ecco quali consigli è, quindi, necessario seguire.

