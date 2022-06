Non lontano dall’Italia c’è un paradiso con paesaggi mozzafiato, borghi incantevoli, patrimoni UNESCO e mare e spiaggia bellissimi

Cominciata ufficialmente l’estate, è quasi impossibile che il pensiero non stia galoppando a tutta velocità a suggestivi paesaggi di montagna o mari cristallini. Del resto, anche la schermata di blocco del computer in ufficio non fa che proporci quotidianamente scorci di Maldive o Bahamas.

Insomma, le vacanze chiamano a gran voce, bisogna solo decidere dove andare, se restare in Italia o volare verso l’estero.

Se le solite destinazioni vacanziere nostrane hanno stufato, potremmo ad esempio avventurarci alla scoperta delle Fonti del Clitunno o di piccoli borghi colorati sul mare.

Vale lo stesso discorso per l’estero: se le isola greche o spagnole sono diventate troppo mainstream, cambiamo direzione.

Non lontano dall’Italia c’è un paradiso con paesaggi mozzafiato, che ospita caratteristiche città d’arte e addirittura un patrimonio UNESCO, scopriamo di cosa si tratta.

L’idea sarebbe quella di fare un piccolo tour della Provenza, raffinata regione nel Sud della Francia, affacciata sulla rinomata Costa Azzurra. Non servono tante ore di viaggio per arrivarci e inoltre sarebbero sufficienti anche solo 5 giorni, per destreggiarsi tra le attrazioni principali.

Per vedere più cose possibili e non perdere nemmeno una goccia di questa infinita bellezza, è consigliabile partire dalla Costa Azzurra e andare verso l’interno.

Punto di partenza, nello specifico, è Nizza, da cui si raggiunge facilmente Saint-Paul de Vence, caratteristico borgo medievale popolato da botteghe di artigiani e artisti.

Godiamoci il tramonto e soggiorniamo nel B&B del paese, pronti a ripartire il mattino successivo alla volta di Aix-en-Provence.

La cittadina racchiude tutto il fascino della Provenza, tra palazzi raffinati, cortili nascosti e il coloratissimo mercato settimanale dove è protagonista la lavanda.

Ma per ammirare lo spettacolo dei campi di lavanda in fiore e dei vigneti francesi, dobbiamo spostarci a Roussillon.

Percorrendo il Sentiero delle Ocre, vedremo rocce rossastre e verde smeraldo, che incontrano il blu cobalto del cielo nelle giornate più limpide.

Non possiamo poi lasciare la Provenza senza aver fatto tappa a Fontaine de Vacluse e Isle-sur-la-Sorgue. Un romantico borgo sull’acqua dove anche il mercato cittadino, ricco di prelibatezze locali, trova spazio sulle barchette ormeggiate qua e là.

A questo punto, per chiudere il tour, mancano solo Avignone, iconica città dei Papi, e il Ponte del Gard, antico acquedotto romano oggi patrimonio UNESCO.

