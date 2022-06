L’Ucraina non si arrende. Non lo fa sul campo di battaglia né tantomeno a livello internazionale. È presente ovunque per evitare che la tempistica lunga e indeterminata della guerra possa far calare l’attenzione sul conflitto. Tiene banco il Presidente Zelensky con i leader che lo sostengono a livello europeo e americano. Ma soprattutto, da abile esperto di comunicazione, contemporaneamente pensa e segue la battaglia sul campo e quella sui media. E dopo l’Eurovision l’Ucraina approda a Miss Universo 2022. Ogni occasione è buona per farsi sentire. Così, se la Russia, proprio come accade per la matrioska, diventa sempre più piccola agli occhi del Mondo ed esclusa da competizioni e kermesse di rilievo mondiale, l’Ucraina non lascia nulla di intentato. E si presenta dinanzi tutti i parterre che contano.

La modella che fa volontariato

E dopo l’Eurovision l’Ucraina approda a Miss Universo 2022 e lo fa inviando la bellissima Viktoria Apanasenko. 28 anni, modella di indubbio fascino, in queste settimane Viktoria sta combattendo come volontaria. Infatti distribuisce cibo a bambini e anziani. Ha all’attivo una Laurea in Servizi Sociali, titolo di studio conseguito presso la facoltà di Psicologia dell’Università Taras Shevchenko di Kiev. Adesso il suo impegno per il Paese si sposta sulle passerelle, perché anche e proprio da lì può fare molto. Infatti, la motivazione degli organizzatori sta nel riconoscimento di quanto Viktoria sta facendo sul fronte dell’informazione e del volontariato.

Dopo l’Eurovision l’Ucraina approda a Miss Universo 2022 con la modella Viktoria Apanasenko

Il concorso, di taratura mondiale, si disputerà a fine anno e sarà l’indiana Harnaaz Sandhu ad incoronare il successore. La MOU (Miss Universe Organization) è molto di più che un semplice concorso di bellezza. Infatti si tratta di «un’organizzazione globale e inclusiva che celebra le donne di ogni cultura e provenienza. Consente loro di realizzare i propri obiettivi attraverso esperienze che creano fiducia in sé stesse e creano opportunità di successo». Non sappiamo se e quanto la geopolitica possa influire sulla scelta della più bella dell’Universo. Certamente già esserci è un modo per ricordare al Mondo che l’Ucraina c’è, esiste e resiste.

