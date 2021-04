Come curare le cuticole con rimedi semplici e naturali e avere mani perfette

Molte donne ci tengono ad avere un aspetto ben curato e che appaia in forma, per questo motivo si è alla costante ricerca di consigli.

Esistono tanti metodi naturali e semplici da trovare per potersi prendere cura del proprio corpo e non solo. La cura del corpo è anche data dalla cura che dedichiamo alle nostre mani, infatti per questo motivo abbiamo dedicato tanti articoli.

Spesso però capita che le nostre unghe abbiano quelle fastidiose pellicine o cuticole che risultano anche brutte da vedere.

Oltre a ricorrere all’aiuto di un professionista come la figura di un’estetista dobbiamo inserire nella nostra quotidianità dei piccoli accorgimenti.

Ricordiamo che le cuticole in sè sono una sorta di pellicola protettiva che l’unghia produce per difesa.

In questo articolo indicheremo come curare le cuticole con rimedi semplici e naturali ed avere mani perfette.

Olio essenziale di limone

Dobbiamo sottolineare che per curare le cuticole si intende principalmente ammorbidirle e rimuoverle con i giusti strumenti.

Questa operazione può essere fatta da soli o anche con l’aiuto di un’estetista preparata che sappia come agire cosi da non rovinare le nostre mani.

Il primo rimedio che consigliamo di inserire tra le nostra abitudini quotidiane è l’utilizzo di un olio essenziale, in particolare quello al limone.

Esso è indicato non solo per ammorbidire le nostre cuticole ma anche per rinforzare le unghie nel caso in cui queste siano particolarmente fragili.

Esso risulta essere un tonico ma anche un potente purificatore, applichiamolo sempre con una crema idratante per le mani cosi da ottenere il massimo del beneficio.

Olio di jojoba

Un altro olio che ci viene in soccorso per curare le nostre mani è l’olio di jojoba esso è adatto alla pelle ed ai capelli.

In questo caso ci soffermiamo sul beneficio che ne dà alle nostre cuticole, se queste si presentano particolarmente secche l’olio di jojoba è l’ideale.

Oltre a trattare la secchezza delle cuticole esso ha la duplice funziona di rinforzare le unghie che si sfaldano facilmente.

Quello che consigliamo è di applicarne una goccia ogni giorno direttamente sulle mani massaggiando in particolare le unghie, meglio se dopo la doccia.

Ecco come curare le cuticole con rimedi semplici e naturali ed avere mani perfette.