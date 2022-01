Non importa il titolo di studio posseduto. Bastano motivazione, flessibilità e serietà per accedere alle nuove imperdibili offerte di lavoro per una nota catena. Tanti ruoli disponibili anche per candidati a vari livelli di carriera, professionisti specializzati e giovani senza esperienza da assumere con contratto da stagista. Vediamo di seguito alcune delle posizioni aperte, le sedi finali, i dettagli sul ruolo e sui requisiti e come candidarsi in un clic.

Oltre 15.000 collaboratori sparsi nei 1.200 punti vendita in Italia e Slovenia e più di 10 milioni di clienti. Stiamo parlando di Eurospin, la grande catena di supermercati che fa del risparmio il suo marchio di fabbrica. Il Gruppo è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita e nelle sedi del nostro Paese. Sono tantissime le posizioni aperte dai requisiti accessibili, per alcune delle quali non è richiesto il possesso di un particolare titolo di studio.

Non lasciamoci scappare questa valanga di offerte. È il caso dell’annuncio per Addetti Vendita, per il quale è possibile candidarsi sin da subito semplicemente accedendo alla piattaforma dedicata, riportata a fine articolo. Requisiti indispensabili sono serietà, affidabilità, motivazione, flessibilità, buone capacità comunicative e relazionali e l’attitudine al lavorare in team. Segue la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza nelle vicinanze della sede di lavoro e l’essere automuniti.

Nella lunga lista delle opportunità accessibili sia con diploma che terza media c’è l’Addetto Reparto Ortofrutta. Anche in questo caso, il titolo di studio posseduto non è richiesto, ma sono definite indispensabili le stesse qualità richieste all’Addetto Vendita. Sono valutate positivamente precedenti esperienze nel ruolo, specie se maturate nella GDO o nel settore alimentare.

Non lasciamoci scappare questa valanga di offerte di lavoro a tempo indeterminato, sia con diploma che terza media

Una vera e propria valanga di annunci disponibili sulla piattaforma dedicata di Eurospin. Per saperne di più, andiamo alla pagina proposta e clicchiamo o su “Posizioni aperte in sede” o “Posizioni aperte nei punti vendita”. Si aprirà una schermata contenente Id e Titolo di tutte le opportunità disponibili. Clicchiamo sul ruolo di nostro interesse per visualizzarne i dettagli e scoprire come inviare domanda.

