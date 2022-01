Sono tornate nuovamente disponibili per Ferrovie dello Stato alcune fra le offerte di lavoro più richieste di sempre. Fra i ruoli più in luce, pescati dalla lista di annunci del Gruppo FS lunga 2 pagine, ci sono Operatore Polivalente di Condotta e Manovra e Macchinista Trenitalia. Seguono Specialista Controllo di Gestione, Operatore Specializzato Manutenzione e molti altri ancora. Ricordiamo che parte di quelli già indicati in altri articoli, come quello relativo al ruolo IT Project Manager, sono tuttora disponibili.

Una vera e propria corsa al tempo per i nuovissimi posti di lavoro in Ferrovie dello Stato accessibili sia con diploma che laurea. I motivi principali sono 2, ossia l’elevata richiesta per i ruoli, visti i pochi ed accessibili requisiti necessari, e la data di scadenza fissata. Vediamo di seguito per singolo annuncio quali sono le sedi finali, i profili ricercati, le mansioni previste e come inviare domanda.

Tutti i posti disponibili

Il ruolo di Operatore Polivalente di Condotta e Manovra è ricercato in più zone d’Italia. In particolare, Ferrara, Mortara, Dalmine, Novara, Roma e Lecce. Fra le mansioni previste, il candidato scelto si occuperà di effettuare unione e distacco dei mezzi ferroviari e di indicare i movimenti di manovra. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni h24 e alla mobilità territoriale. Inoltre, è necessario il possesso di un diploma di maturità e dei requisiti fisici specifici indicati. Preferenziale è la residenza nella stessa città della sede di lavoro. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato, inoltre, per la società Trenitalia Tper è alla ricerca di diplomati da assumere nel ruolo di Macchinista. Necessario è il possesso del diploma quinquennale in Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica, Meccatronica, Informatica, Manutenzione e Assistenza Tecnica o Trasporti e Logistica. Il candidato ideale ha, inoltre, un’età compresa fra i 18 e i 29 anni e la residenza o il domicilio nella Regione della sede lavorativa. Si specifica che, per questo annuncio, il voto di diploma potrebbe essere utilizzato come requisito preferenziale.

Corsa al tempo per i nuovissimi posti di lavoro in Ferrovie dello Stato accessibili sia con diploma che laurea

La data di scadenza dei 2 posti di lavoro appena descritti non è poi tanto lontana. Ad esempio, per il ruolo di Operatore Polivalente di Condotta e Manovra a Mortara è possibile candidarsi fino al 31 gennaio 2022. Se siamo interessati a conoscere nel dettaglio tutte le altre offerte di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato, consultiamo la pagina dedicata.

