Ogni alimento è importante per il nostro organismo, perché potrebbe contribuire ad apportare sostanze benefiche utili a stare bene. Per questa ragione, nella maggior parte dei casi, se non soffriamo di particolari patologie, è importante mangiare un po’ di tutto.

Infatti, equilibrare le razioni dei vari cibi dovrebbe essere la strategia per non fare mancare nulla al nostro corpo. Certo, ci sono casi in cui lo stile di vita può determinare una scelta differente, come ad esempio chi pratica sport a livello agonistico. In linea generale, tutti abbiamo bisogno di vitamine, carboidrati, proteine, acqua, grassi e sali minerali.

Ci sono, poi, determinati alimenti che contengono di più un nutrimento piuttosto che un altro. Ad esempio, molti tipi di pesce sono famosi perché sono ricchi di sali minerali e acidi grassi essenziali.

Non l’acciuga e salmone ma questo comune pesce vale oro perché ricchissimo di fosforo

Molte specie, che rientrano nelle categorie di pesce “azzurro”, perché di colore blu e argento, sono una fonte smisurata di proprietà benefiche e quindi molto consigliate. Effettivamente anche il loro costo induce all’acquisto, ha un sapore gustoso e possiamo cucinarlo in molti modi. Le acciughe o alici, che rientrano nel gruppo, sono pesci eccezionali, molto saporiti e dalle proprietà benefiche notevoli. Contengono vitamina A, B, potassio, ferro, calcio, magnesio e fosforo.

Anche il salmone è molto apprezzato, per il suo gusto delicato inconfondibile che accontenta tutti i palati. È una tra le specie più allevate e diffuse sul mercato, perché largamente utilizzato in cucina per tantissime ricette. Possiede molti sali minerali e acidi grassi omega 3, vitamine B6 e B12.

In termini di apporto di fosforo, però, entrambi non sono i pesci con il più alto contenuto.

Esiste una specie, molto conosciuta, che supera i loro livelli, non l’acciuga e salmone ma questo comune pesce vale oro perché ricchissimo di fosforo. Parliamo della spigola, anche quella d’allevamento. I filetti, infatti, sembrano avere un contenuto di fosforo sbalorditivo, addirittura, per 100 gr di prodotto, circa 1150 gr, mentre salmone e acciuga non superano i 280 gr.

Spigola e orata

La spigola, o branzino, è un pesce delizioso, tenero e delicato, dalle carni bianche ed è ricco di molte sostanze nutritive degne di nota. Possiamo cucinarlo in diversi modi, ma anche semplicemente al cartoccio in forno sarà eccezionale. Anche l’orata ha dei livelli di fosforo alti, circa 1050 ogni 100 gr, ed è largamente allevata in molte zone d’Italia. Morbida e dolce, è una prelibatezza da gustare in diverse varianti e cotture, anche semplici.

