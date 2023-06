Esplode in primavera: da lì il richiamo ai celeberrimi fiori e frutti del periodo. Questa Luna piena delle Fragole in Sagittario il 4 giugno ci indica la strada da percorrere: scopriamo insieme perché.

Perchè è unica

La notte tra il 3 e il 4 giugno avremo un significativo cambio energetico, ci sentiremo spinti al limite con un’esigenza netta di cambiamento. Usa l’energia del Sagittario – seguendo la direzione della sua freccia scoccata – per spazzare via ciò che ti ostacola. Tutto ciò che ti blocca verrà dissipato, devi solo aver fede e cercare di non farti frenare dalle tue paure inconsce. La tua voglia di stabilità è forte più che mai, ma prima deve essere dettata dal cambiamento. Questa Luna segna l’inizio di una nuova fase energetica, più in linea con ciò che stai cercando. Sarà dunque un plenilunio decisamente socievole che ci invita a dar spazio a qualcosa di nuovo, ma che mette in risalto anche caratteristiche di impazienza e di fretta.

Luna piena delle Fragole in Sagittario il 4 giugno: ecco perché è speciale

Un consiglio valido è dunque quello di praticare la moderazione, stare attenti prima di parlare in maniera affrettata o senza pensare. Evitate attività sportive troppo intense in questi giorni per non sentirvi affaticati, ma prediligete yoga o danza per un dinamismo armonico. Sì al consumo di tisane a base di salvia o achillea, che favoriscono la purificazione e aiutano contro tutti i processi infiammatori stimolati da questa lunazione.

Prediligete inoltre colori vivaci come rosso o arancione per vestirvi, essendo il Sagittario un segno di fuoco, per onorare l’energia infuocata di questa Luna. È un momento favorevole per manifestare l’anima gemella o per consolidare il rapporto di coppia. Esponete i vostri cristalli alla luce lunare per ricaricarli e preparate l’acqua di luna per lavare il viso. Effetti collaterali sono insonnia, binge-eating e la sensazione di sentirsi sovraccaricati di cose da fare e dalla voglia di cambiare tutto e tutti.

Lettura consigliata

