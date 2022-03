“Uffa che noia e che barba, la solita storia”, recitava la grande Sandra Mondaini. Mentre il povero Raimondo Vianello, compagno nella vita e nel lavoro, cercava di rilassarsi leggendo la sua amata cronaca sportiva. E che noia e che barba potrebbe essere l’esordio dei nostri familiari quando proponiamo loro la meta della gita del fine settimana. Adesso che arriva la bella stagione e possiamo finalmente tornare a girare, almeno in Italia. Proprio il minitour che proponiamo oggi ai nostri Lettori potrebbe affascinare per tutte le bellezze che vanta. Una zona davvero meravigliosa della nostra penisola, forse ancora in parte sottovalutata e tutta da scoprire. Andiamo allora a vedere l’itinerario che proponiamo ai nostri Lettori. Non la solita gita e la solita meta questa piccola avventura che piacerà proprio a tutta la famiglia. A grandi e piccini.

La città e tutta la sua fascia costiera

Se non abbiamo ancora visitato la meravigliosa Trieste, allora forse è il caso di farci un pensierino. Ma se abbiamo un paio di giorni di tempo, anche un fine settimana, non limitiamoci al solo capoluogo giuliano. Sono molti i visitatori che abbinano Trieste a un giro nei vicini casinò oltre confine. La bellezza di questa zona non è solo data dalla meravigliosa Trieste, ma anche da tutta la sua zona costiera. Pensiamo anche solo al famoso ed eccezionale castello di Miramare. Questo gioiello di architettura imperiale asburgica che con il suo aspetto bianco e puro si specchia direttamente sull’Adriatico. Proprio nelle prossime settimane, con le terse e limpide giornate primaverili, lo spettacolo è davvero assicurato.

Non la solita gita e la solita meta ma ecco finalmente un itinerario italiano tra mare cristallino e atmosfere imperiali da fiaba

Passando lungo la costiera triestina, affronteremo qualche chilometro di vero e proprio paradiso naturale. Rocce carsiche, spettacolari scenografie sul Golfo triestino e scogliere e falesie in grado di far innamorare il visitatore. Una volta che saremo arrivati in città, passeggiamo in questa strepitosa rappresentante della cultura mitteleuropea. Sediamoci a bere un caffè o un aperitivo tra i canali e le piazze affacciate sul mare. Come Piazza Unità d’Italia, considerata dagli architetti la più grande piazza d’Europa con vista mare e dal fascino unico.

Approfondimento

