Adesso che tutte le attività sportive sono nuovamente disponibili, torniamo ad avere ampia scelta. In attesa poi di poter nuotare e fare i bagni al mare e nei laghi. Abbiamo quindi tutte le carte in regola per presentarci in forma alla famigerata “prova costume”. Proprio in attesa di andarcene al mare a prendere la tintarella, possiamo approfittare di queste belle giornate primaverili, ancora abbastanza fresche. Se abbiamo qualche ora libera e la voglia di prendere la macchina, questa potrebbe essere l’idea che fa per noi. Per una volta eliminiamo città e mete culturali e artistiche e concentriamoci invece sulla natura e sull’obiettivo di una passeggiata tonificante. Per i polmoni, ma anche per il fisico, la testa e la muscolatura. Dando un bel colpo di spugna anche allo stress che ci attanaglia per tutta la settimana. Per smaltire calorie e perdere peso ecco una località imperdibile.

Un percorso riconosciuto anche dall’UNESCO

Il Lago di Ledro e l’intera vallata omonima è stato riconosciuto patrimonio dell’UNESCO grazie al Museo delle Palafitte. Oltre 10.000 pali conficcati nel lago a testimonianza di un insediamento fiorente ai tempi dell’Età del Bronzo. Ci troviamo nella provincia di Trento, non lontani dalla forse più famosa e turistica Riva del Garda. Incastonato nelle montagne questo meraviglioso lago riesce ad affascinare in tutte le stagioni. E, con esso, le meravigliose passeggiate che ne arricchiscono la proposta turistica.

Per smaltire calorie e perdere peso ecco una splendida passeggiata da fare a primavera in mezzo alla natura e all’aria pulita

Nonostante non sia né isolato e né poco frequentato, questo lago riesce a infondere al visitatore un incredibile alone di serenità e relax. Tanti e comodi i parcheggi in cui lasciare la vettura e iniziare a scalare le montagne. O anche solo per fare il tour del lago stesso a piedi e in bici. Le salite per bruciare calorie e grassi non mancano, anzi. C’è un’ampia scelta tra passeggiate impegnative e più dolci se abbiamo con noi bambini e cani. Dalla frazione Mezzolago fino a Molina è un’esperienza davvero bellissima e rilassante, con dei giochi di luce impressionanti. Quindi ecco una splendida passeggiata che ci affascinerà a 360 gradi. Ma, attenzione che in zona sono presenti delle attività ristorative davvero eccellenti, con piatti tipici della zona. Il rischio è quello di smaltire camminando e poi riprendere peso approfittando di questa meravigliosa e succulenta cucina locale. Allora, non ci resterebbe che riprendere il cammino e fare una nuova passeggiata.

Approfondimento

Incantata e fatata ecco la meta ideale per gli appassionati di bici attraverso una delle ciclabili più belle e suggestive d’Italia